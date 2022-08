Joan Ribó: “la Casa Consistorial és un dels punts d’interés turístic més destacats de la ciutat des que es va obrir a la ciutadania l’any 2015”

La iniciativa de portes obertes posada en marxa en 2015 pel govern municipal continua tenint una bona resposta per part de la ciutadania. Des que començara el mes de juliol han visitat el balcó 23.330 persones, la qual cosa suposa una mitjana diària de 690 visitants. Este número és significativament superior a la registrada l’any passat en el mateix període, ja que no s’havien recuperat encara les xifres anteriors a la pandèmia. El juliol de 2021, 7.000 persones van visitar l’edifici municipal. El juliol de 2022 s’ha doblegat eixa xifra.

L’afluència ha anat augmentant progressivament, segons avançava la temporada estival. Durant el mes de juliol, més de 14.000 persones van visitar el balcó. Una xifra que es veurà incrementada el mes d’agost, ja que només durant la primera quinzena del mes, han sigut 9.000 les persones que han visitat la Casa Consistorial. Les jornades de major afluència, la xifra de visitants supera les mil persones per dia.

L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que estes xifres “demostren l’interés de la ciutadania i l’encert en la decisió de posar en marxa una política de portes obertes, simbolitzada en la possibilitat d’accedir al balcó, lloc emblemàtic de l’edifici municipal”.

Des que es va obrir al públic el balcó de l’Ajuntament, l’interés per visitar-lo ha fet que augmenten també les visites a altres dependències de l’Ajuntament, com el Saló de Cristall i l’Hemicicle on es desenvolupen els plens, convertint-se així en un dels punts d’interés turístic més destacats de la ciutat. També s’han incrementat les visites al Museu Històric Municipal, encara que actualment es troba tancat temporalment per les obres de remodelació i actualització que s’estan duent a terme.

No és necessari realitzar cap tràmit previ per a realitzar la visita. Es pot dur a terme de dilluns a divendres, en horari de matins, de 9 a 14 h, durant tot l’any excepte el mes de març, per les restriccions derivades de les celebracions falleres.