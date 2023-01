La sèrie, creada per un grup de joves de la localitat per a conscienciar sobre l’assetjament escolar. Ha liderat la taquilla dels Cinemes Victoria aquest nadal



Els cinemes donaran prop de 2.000 euros de la recaptació total generada per #Belfie a l’Associació Valenciana contra l’Assetjament Escolar,. Tal com van acordar amb l’Ajuntament de Cullera

26 dies en cartellera i més de 3.500 espectadors. Balanç més que positiu de la projecció de la sèrie #Belfie als Cinemes Victòria de Cullera.

Només el dia de l’estrena, el passat 9 de desembre de 2022, 500 persones van passar per taquilla. La resta del temps que ha estat en la cartellera (fins al 3 de gener de 2023). Quasi 1.000 persones a més d’al voltant de 2.000 alumnes i alumnes dels centres escolars de Cullera. Han passat pels cinemes per a veure #Belfie.

Durant les festes de Nadal la cinta només ha sigut superada en venda d’entrades als cinemes Victoria per la superproducció nord-americana Avatar.

#Belfie

«Hem posat de manifest que els joves podem fer projectes culturals creatius amb motivacions solidàries i a més parlant de qüestions tan importants com la salut mental». Ha assegurat el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Cullera, Àlex Morales.

«Cal tractar la salut mental i el suïcidi entre joves com una qüestió prioritària des de les institucions. No sols generant conscienciació sinó també amb inversió i recursos públics», ha afegit.

#Belfie és un relat produït pel propi Ajuntament de Cullera que tracta diferents problemàtiques que pateix la joventut en l’actualitat com és l’assetjament escolar o el suïcidi.

La sèrie, una iniciativa del jove cullerenc, Joan Beltrán, va ser rodada íntegrament en la localitat per veïnes i veïns de Cullera en la seua majoria, que han participat de manera voluntària en el projecte i que pretén conscienciar sobre l’assetjament escolar i les seues conseqüències.



La minisèrie s’ha projectat a les sales de cinema a un preu més econòmic que l’habitual. A més, tal com es va acordar amb l’Ajuntament de Cullera, els Cinemes Victoria donaran una part de la recaptació obtinguda en taquilla a l’Associació Valenciana contra l’Assetjament Escolar (AVALCAE). En aquest cas són prop de 2.000 euros.