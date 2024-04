Durant les últimes setmanes, l’alumnat de 6é de primària dels centres escolars del municipi, han pogut disfrutar a les seues aules de l’obra de teatre “En línea” a càrrec de la companyia Contrahecho.

Una activitat en la qual han participat un total de 420 alumnes i que està emmarcada dins de les accions preventives que es porten a terme dins de l’àmbit escolar des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives de la Regidoria de Sanitat. Amb esta activitat en concret, es pretén informar l’alumnat sobre els riscos de fer un mal ús de les pantalles, les xarxes socials i les aplicacions mòbils, així com també oferir pautes per fer-ne un ús adequat.

Tal i com ha manifestat la regidora de l’àrea de Sanitat, Raquel Hervás, «La UPCCA presta servei de prevenció i assessorament a nivell escolar, familiar i comunitari per assistir a totes aquelles persones que necessiten atenció per problemes de drogodependències i altres conductes addictives, prioritzant sobretot un sector de la població tan important com són els joves i els adolescents».