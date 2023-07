El programa juvenil és un dels esdeveniments estrela de la programació estiuenca d’oci nocturn dirigida a la població més jove

El programa juvenil d’oci nocturn saludable ja ha celebrat dos de les tres jornades organitzades per a diverses nits dels mesos de juny i juliol. Les jornades, fins al moment, han comptat ja amb un èxit d’assistència important. On entre les 22 hores i les 2 de la matinada, s’han desenvolupat una varietat d’activitats per a joves entre 12 i 30 anys.

Projecte d’oci nocturn saludable

‘Mislata Jove 22.02’ és el projecte d’oci nocturn saludable impulsat per la Regidoria de Joventut. Que proposa un oci alternatiu perquè la joventut puga eixir a la nit i divertir-se d’una forma sana i segura. “Continuem apostant per a obrir les instal·lacions esportives durant les nits d’estiu perquè la joventut de Mislata puga eixir. Gaudir-les i trobar espais de convivència segurs”, afirma Nerea Gimeno. Regidora de Joventut, que va acudir a les jornades acompanyada per Ximo Moreno, tinenta d’alcalde, i els regidors Alejandro Gómez i Alfredo Catalá.

Durant les dues primeres nits d’activitats, més de 400 joves han pogut gaudir d’esdeveniments en la piscina municipal. Amb tallers de polseres i tatuatges o a les pistes esportives del Canaló amb jocs de taula, futbol i una masterclass de ball. També s’han adequat diverses zones per a participar en jocs o jugar al ping-pong, entre altres activitats plantejades.

En les jornades nocturnes, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Additives (UPCCA). Va posar un punt informatiu on els tècnics informaven la joventut dels riscos de l’alcohol i les drogues. A més de conscienciar-los de la necessitat de mantindre uns hàbits de vida saludables.

La pròxima sessió se celebrarà dijous que ve, 6 de juliol, en la piscina municipal d’estiu amb bany lliure. Taller de decoració de bosses de roba, jocs de taula i futbol. Com en les jornades anteriors, la joventut que desitge participar pot trobar la informació d’inscripció en la web municipal.