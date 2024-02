Desplegament històric de seguretat per a les festes falleres a València: més de 5.000 agents vigilants

Durant les pròximes festes falleres a València, més de 5.000 agents dels diferents Cossos i Forces de Seguretat vetlaran per la seguretat ciutadana, amb 3.500 agents de la Policia Local

L’alcaldessa María José Catalá ha destacat la importància d’aquesta cobertura policial, ressaltant la coordinació entre institucions i el compromís de totes les administracions implicades.

En la reunió de la Junta Local de Seguretat, s’han abordat temes relacionats amb el transport públic, els accessos a les vies i els permisos per a les comissions falleres.

A més, es sol·licitarà informació sobre les revetles previstes per coordinar la seguretat davant la possible assistència massiva de persones, prestant especial atenció al consum d’alcohol i a les aglomeracions durant esdeveniments com la Crida, per garantir la seguretat i el gaudi d’aquestes festivitats.