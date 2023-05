La iniciativa anual tanca la seua proposta amb el rècord de 27 establiments participants i una qualitat inigualable de l’oferta gastronòmica

L’Ajuntament d’Alboraia ha tancat la X Edició de la Ruta de la Tapa en gran. Més de 5.000 tapes s’han servit durant les quatre jornades que ha durat la iniciativa gastronòmica. Uns plats dels més variats, combinats dolços i salats i amb ingredients tant típics de l’horta, de proximitat, com l’orxata i la xufa, els productes estrela del municipi.

D’aquesta manera, la Ruta de la Tapa estableix una nova fita històrica a través dels 27 establiments adherits a la proposta. Un número que també ha suposat un gran èxit de participació sense precedents. 27 locals situats en els tres nuclis urbans, que han rebut una major afluència de persones atrets per les noves proposades culinàries temporals.

‘Tapea i vola alt’

No sols els èxits numèrics han portat aquesta edició a volar alt. Durant la iniciativa, amb el lema ‘Tapea i vola alt’, s’ha estat repartint uns rasca-tapes amb la consumició, alguns dels quals estaven premiats. La recompensa era un vol en un globus aerostàtic situat en el pàrquing de Leroy Merlín de Port Saplaya. Que es va dur a terme diumenge passat i que repetirà pròximament. Ja que la sessió de la vesprada va haver de ser ajornada per la previsió de vent.

Per la proposta també han passat dos espectacles culturals: un ‘The Wolves‘ que va fer ballar a veïns i veïnes durant el seu recorregut pels carrers del municipi i un ‘Antipasti’ que va congregar a xiquets i xiquetes per a descobrir les aventures d’un modest restaurant de carrer de menjar italià regentat per dos cuiners especials.

La gran campanya de promoció del comerç local que porta funcionant des de 2020

Totes les persones interessades han pogut consultar les fotos i tota la informació dels establiments adherits en la web alboraiaerestu.com. La gran campanya de promoció del comerç local que porta funcionant des de 2020, sorgida arran de les conseqüències econòmiques del confinament. Ubicació, horaris i els ingredients de la tapa a provar formaven la informació disponible.

Aquesta iniciativa gastronòmica s’ha organitzat des de l’Ajuntament d’Alboraia a través de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Comerç, Indústria, Ocupació i Consum. Compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ‘Sempre teua, la teua llengua’. la Regidoria de Turisme, Platges i Medi Ambient. La Regidoria de Cultura, ECOTUR, Acepa, l’Associació d’Oci de Port Saplaya i Makro, proveïdor oficial de la Ruta de la Tapa des de l’any 2017.