L’Oficina Estadística Municipal actualitza dades relatives al moviment de població o la demanda turística, i la informació ja es pot consultar al web municipal

Les altes per naixement registrades al Padró Municipal mostren que durant el primer trimestre de 2022 van nàixer 5.448 xiquets i xiquetes a la ciutat. En el mateix període al consistori es registraren 7.548 defuncions, segons les dades actualitzades per l’Oficina d’Estadística al web https://www.valencia.es/val/estadistica. En esta adreça també es poden consultar altres xifres com, per exemple, la temperatura mitjana de l’últim mes de novembre, que va ser de 18 graus (enfront dels 14,9 del mateix mes de l’any passat), o el nombre de persones que han viatjat a València i pernoctat en un dels 179 establiments hostalers oberts a la ciutat durant el passat mes d’octubre: un total 180.518 subjectes (102.465 estrangers i 78.053 amb residència espanyola).



L’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament ha actualitzat dades relatives al moviment de població i indicadors de la meteorologia i el medi ambient, així com de la demanda turística. A l’apartat “Les Últimes dades” de l’esmentat web també hi estan les noves xifres de l’Enquesta de Població Activa (EPA), amb la taxa d’activitat, la taxa d’ocupació, i la taxa d’atur, tot referit al tercer trimestre de 2022. A més, l’Oficina Estadística es fa ressò, entre altres dades, de les relacionades amb el transport i la mobilitat a la ciutat.

Esta actualització de les dades de l’Oficina d’Estadística, que pertany a la Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement i fou creada amb l’objectiu de produir i difondre informació de caràcter estadístic sobre la ciutat de València, aporta nous coneixements per a la presa de decisions en la gestió pública, així com per a desenvolupar treballs d’investigació urbana.

Per fer els seus treballs, esta oficina municipal recorre tant a les informacions generades per organismes com l’Institut Nacional d’Estadística, el Ministeri d’Hisenda o les diverses conselleries, com a l’aprofitament estadístic de l’activitat administrativa pròpia de l’Ajuntament.