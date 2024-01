Teatre, circ, música i cinema van ser les ofertes d’oci gratuït que es van oferir en el municipi

Durant les passades festes de Nadal, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de La Pobla de Farnals va oferir una agenda d’oci gratuïta dirigida per al públic infantil i familiar.





“L’objectiu principal de la regidoria de Cultura és oferir de manera gratuïta totes les propostes culturals. Perquè siguen accessibles a tots”, comenta la regidora responsable de l’àrea, Dolors Fontestad.



Dins de la proposta d’espectacles variats, més de 500 persones, van poder gaudir en la plaça Generalitat i a la Casa de la Cultura de música, teatre, circ i cinema per a tots els públics.



El primer dia La Pobla de Farnals va celebrar la renovació del segell ‘Ciutat Amiga de la Infància’ que atorga la UNICEF. Amb l’actuació musical del grup ‘Nànets Band Rock’. Que va presentar un espectacle de rock and roll en valencià sobre els drets de la infància.



El següent dia la companyia ‘Tramant Teatre’ va sorprendre a tots amb l’obra de teatre ‘Ens han furtat els Nadals’.



I el tercer dia, la màgia del circ va envoltar la plaça Generalitat amb l’espectacle circense de la companyia ‘Pink Red Clown’.



L’últim dia i com a tancament de la ‘Fireta de Nadal’. Els xiquets i les xiquetes van poder gaudir de la projecció de la pel·lícula ‘Mominas’ a la Casa de la Cultura de la localitat.