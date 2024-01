L’Ajuntament de Torrent, a través de la delegació de Servicis Socials, ha organitzat un any més la campanya solidària de Reis

En la qual diferents entitats i col·lectius de la ciutat han rebut joguets, llibres i material escolar. Perquè cap xiquet es quedara sense els seus regals de reis.

Esta iniciativa s’ha desenvolupat en col·laboració amb la cooperativa Consum. A través dels seus treballadors, que han donat prop de dos mil joguets per a este fi, així com amb GAIA. Mitjançant la campanya duta a terme entre els usuaris de les instal·lacions esportives de Parc Central.

D’esta manera, més de sis-centes famílies s’han vist beneficiades d’esta iniciativa solidària. Que s’ha coordinat a través de diferents entitats solidàries de la ciutat. Com l’Associació Gitana intereuropea, l’Associació Nova Vida, l’Associació Dona’m la mà, el Col·lectiu Soterranya, la Fundació María Auxiliadora, Càritas de la parròquia del Bon Consell o les Esglésies Evangèliques d’El Salvador i Presència, entre altres.

Arturo García, regidor de l’àrea de Servicis Socials mostrava el seu agraïment amb les empreses que han col·laborat amb esta iniciativa. Ja que “sense la seua ajuda i col·laboració desinteressada, esta actuació no hauria sigut possible. Ja que l’esforç de centenars d’empleats de la cooperativa Consum i dels treballadors de GAIA i els usuaris del Parc Central han possibilitat que els somnis de tants xiquets es pogueren complir en la nit de Reis”.

De la mateixa manera mostrava el seu agraïment pel treball de l’equip de Servicis Socials i la Brigada municipal “per l’esforç increïble que ha suposat la recollida de joguets, el trasllat a les dependències municipals, i el treball per a la selecció per a cada família i cada entitat en un temps rècord”, així com les entitats que van oferir als seus voluntaris per a col·laborar en este treball.