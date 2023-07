L’oci dels menuts i les menudes durant les vacances escolars i la conciliació familiar són els objectius d’estes iniciatives oferides per l’Ajuntament

Este matí s’ha donat el tret d’eixida a les tres propostes d’oci municipals oferides per l’Ajuntament. Són el Campus d’estiu, que té lloc a les instal·lacions del Poliesportiu i on participen 285 xiquets i xiquetes; «Jocs de Calor» amb l’Escola municipal de Teatre i a les aules de la Casa de Cultura on participen 40 xiquets i xiquetes; i l’escola d’estiu de Benestar Social on participen 315 menuts i menudes i que es desenvolupa al CEIP Mare de Déu de Vallivana.

Benvingudes i benvinguts!