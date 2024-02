Més de 800 llauradors i ramaders de LA UNIÓ participen demà dimecres 21F en la gran protesta que celebra a Madrid la seua organització estatal Unión de Uniones

Gran protesta-tractorada convocada per la seua organització estatal Unión de Uniones

Més de 800 llauradors i ramaders de la Unió Llauradora i Ramadera, procedents de diversos punts de la Comunitat Valenciana. Participaran demà dimecres 21F a Madrid en la gran protesta-tractorada convocada per la seua organització estatal Unión de Uniones. Que finalitzarà a les portes del Ministeri d’Agricultura. El gruix de l’expedició valenciana eixirà amb autobús, encara que també es desplaçaran alguns tractors hui des de la comarca d’Utiel-Requena.

És la cinquena acció de protesta que protagonitza LA UNIÓ al llarg de les últimes setmanes. La primera va ser una foguera del vi el passat 26 de gener a Caudete de las Fuentes. Al costat de la resta d’organitzacions agràries i cooperatives. La segona va ser convocada per LA UNIÓ en el port de Castelló el 7 de febrer. Després de la qual el president de PortCastelló es va comprometre a eliminar les bonificacions als cítrics importats de tercers països, tal com li havia sol·licitat l’organització. La tercera es va repetir el 15 de febrer en PortCastelló, al costat de les altres organitzacions agràries i cooperatives. La quarta es va celebrar, també amb el conjunt d’organitzacions agràries i cooperatives. El passat 16 de febrer amb tres tractorades simultànies a la província d’Alacant (San Isidro, Villena i Planes-Muro).

Després de la tractorada-manifestació de Madrid, l’endemà, el dijous 22 de febrer està prevista una altra acció de protesta conjunta en el port de València. On se li insistirà a la seua presidenta Mar Chao que retire les bonificacions als cítrics importats, tal com ha fet el seu homòleg castellonenc. LA UNIÓ no descarta continuar amb la seua campanya de protestes si totes les Administracions no reaccionen en el transcurs dels pròxims dies amb “mesures reals i eficaces” i no amb anuncis “buits que aborden els problemes d’una manera superficial i no serveixen per a la magnitud de la crisi que travessa el sector productor”.

La mobilització de demà a Madrid sota el lema #NosSobranLosMotivos, en la qual es preveu l’assistència de prop de 1.000 tractors i 100 autobusos procedents de tota Espanya

La mobilització de demà a Madrid sota el lema #NosSobranLosMotivos, en la qual es preveu l’assistència de prop de 1.000 tractors i 100 autobusos procedents de tota Espanya. Pretén denunciar la crítica situació que viuen els llauradors i ramaders a causa de les males collites i els alts costos de producció, que es topen amb la insuficiència de les mesures posades en marxa i a l’assetjament des de totes les instàncies al qual està sotmés el sector.

L’organització considera que hi ha suficients motius de pes per a convocar al sector a la mobilització. “La Llei de la Cadena Alimentària no compleix amb un dels seus principals objectius com és el que el preu que perceben els llauradors i ramaders pels seus productes compense almenys els seus costos productius; els olivicultors i viticultors valencians s’han quedat fora de les ajudes de totes les Administracions

Els cerealistes han tingut mala collita i baixos preus igual que molts altres sectors, el Govern signa un acord internacional per a retirar les ajudes al gasoil agrícola, els ramaders continuen sacrificant animals per uns plans de sanitat irracionals i patint els efectes de la falta de pastures, no se simplifica la PAC i s’aproven constantment noves exigències ambientals que ens carreguen de més costos i més burocràcia”, són alguns dels assumptes sense resposta, segons assegura el secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris.

També insisteix LA UNIÓ que “el Govern incompleix les lleis i les sentències dels tribunals com la del contracte de doble tarifa per al regadiu quan hi ha un increment de cost per la sequera i es rega més i més car, patim la competència deslleial de les importacions que no respecten les normes que ens imposen a nosaltres, no s’atallen els danys als cultius ni la infecció al nostre bestiar que provoca la fauna silvestre, les assegurances agràries són cada vegada més cars i protegeixen menys. Sobren les raons per a eixir al carrer una altra vegada”, opina Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.