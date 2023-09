La Falla el Divendres de Massanassa ha aconseguit acomplir un nou repte. Per tal de recaptar fons i ajudar a diferents col·lectius que necessiten el suport de la ciutadania.

La setena edició de la Cursa Solidària de la falla ha estat dedicada a les persones malaltes de VH-Lindau, una enfermetat denominada “rara” i que a hores d’ara cal visibilitzar.

l’Alcalde de Massanassa, Paco Comes, es mostrava més que satisfet per la quantitat de participants que demostren la seua solidaritat. No només amb la aportació econòmica sino també donant suport a les associacions a les quals, cada any, va destinada la recaptació. Així, Comes convidava a totes les persones a participar d’un esdeveniment en el qual es practica esport i també hi ha temps per a la diversió.