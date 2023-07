L’oferta educativa i d’oci gratuïta pretén donar una solució de conciliació laboral i familiar durant l’estiu per a la ciutadania de Mislata

Carlos F. Bielsa: “Aquests programes són els que ens identifiquen com una ciutat que aposta per les polítiques de conciliació i d’educació. Especialment amb l’objectiu que els xiquets i xiquetes tinguen oportunitats de futur”

Com cada any, l’Ajuntament de Mislata, ha organitzat les escoles d’estiu que es desenvoluparan durant els pròxims mesos. Aquesta iniciativa municipal pretén donar una solució de conciliació laboral i familiar al veïnat de Mislata i oferir un espai de convivències per a xiquets i joves, d’entre 3 i 16 anys. Perquè gaudisquen de les seues vacances participant en jocs, tallers i activitats esportives.

L’oferta de les escoles estiuenques, organitzades pels Centres Joves de Mislata i la Casa de la Dona, és molt àmplia. Es desenvoluparan per quinzenes durant els mesos de juliol, agost i els primers dies de setembre. Els xiquets i xiquetes de les dues escoles del primer període han rebut la visita de la vicealcaldessa i regidora de Polítiques d’Igualtat, María Luisa Martínez Mora. La regidora de Joventut, Nerea Gimeno, i el regidor d’Educació, Alfredo Catalá.

Els centenars de xiquets i xiquetes aprendran i es divertiran al llarg de les pròximes setmanes amb activitats orientades a diverses temàtiques. Com un viatge en el temps que els permet conéixer els principals avanços de la història. Totes les dinàmiques han sigut preparades amb una perspectiva de gènere per a fomentar la igualtat

.

A més, l’alumnat també acudeix a la piscina municipal per a participar en activitats aquàtiques, compaginant el treball a l’aula amb altres activitats a l’aire lliure.