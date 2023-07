Més de 800 xiquets i xiquetes gaudeixen de l’estiu amb els Campus Esportius de la Fundació Esportiva Municipal

Un total de 432 xiquets i xiquetes participen en aquesta primera quinzena dels Campus, mentre que en la segona quinzena ja s’han inscrit 390

Futbol, pàdel, bàsquet, natació, gimnàstica rítmica, anglés, jocs tradicionals o informàtica, són algunes de les activitats que els més xicotets practiquen en aquestes vacances d’estiu

El termini d’inscripcions per a la segona quinzena roman obert a través de la pàgina web de la FDM

Un any més, els més xicotets de Torrent gaudeixen d’una completa programació d’activitats en les seues vacances d’estiu amb els Campus Esportius de la Fundació Municipal, que van donar inici la setmana passada amb 432 xiquets i xiquetes participants per a aquesta primera quinzena en els huit campus dividits en el Poliesportiu Anabel Medina, el Pavelló El Vedat, la Ciutat de l’Esport, el CEIP Federico Maicas, el Centre Esportiu La Cotxera i la piscina Parc Vedat.

“Aquests campus permeten als xiquets i xiquetes gaudir de les seues activitats favorites a l’estiu, com són el futbol, el pàdel, el bàsquet, el voleibol o la gimnàstica rítmica, mentre es continuen formant en un entorn divertit amb activitats com a informàtica o anglés. I, per descomptat, també ajuden a la conciliació en l’entorn familiar, per la qual cosa són una gran alternativa per a les vacances escolars.”, destaca l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, qui va visitar divendres passat les instal·lacions de la piscina Parc Vedat, on els més xicotets estaven gaudint d’un refrescant matí.

Així, cal destacar que el termini d’inscripcions per a la segona quinzena roman obert a través de la pàgina web de la FDM (www.fdmtorrent.com), sumant ja amb 390 persones inscrites.