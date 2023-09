La 15 K celebra enguany la seua desena edició

Es tracta de l’única prova d’esta distància que se celebra a la ciutat

L’organització de la prova ha previst una fira del corredor

València acollirà este pròxim dissabte, 30 de setembre, a les 22.30 hores, la desena edició de la carrera 15K nocturna. Que eixirà de l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto i que transcorrerà per alguna de les zones més emblemàtiques de la ciutat com les Torres de Serrans, el carrer de la Pau, la plaça de la Reina, la plaça de l’Ajuntament o la Ciutat de les Ciències, entre d’altres. La carrera l’han presentada a l’Ajuntament el seu director, Rafael Blanquer. El director de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; i la regidora d’Esports, Rocío Gil.

Rocío Gil ha explicat que “es tracta d’una prova única a la ciutat. En tractar-se de l’única que se celebra a la nit i que disposa d’un traçat de 15 quilòmetres. Que, a més, està homologat. A més, cal destacar que recorre els carrers més emblemàtics de la nostra ciutat i conjuga esport, turisme i oci. Ja que molts dels turistes i visitants que estan gaudint de la nostra ciutat poden gaudir del pas dels corredors i animar. És una nit en la qual la ciutat es tira al carrer a donar suport a l’esport. I bona prova d’això és el desé aniversari que fa la prova enguany. La qual cosa demostra la gran acceptació que té en el calendari esportiu de València”.

Un 30% de les persones participants són dones

El director de la carrera, Rafael Blanquer, ha anunciat que, enguany,“un 30% de les persones participants són dones. Una bona notícia que esperem que vaja augmentant al 35% o el 40% en les pròximes edicions. Perquè, per a nosaltres, la participació de la dona en esta prova és molt important”.

La prova té un traçat homologat per la Federació Espanyola d’Atletisme dissenyat per batre rècords i per descobrir la ciutat en horari nocturn. És, a més, per a molts corredors un repte complementari i preparatori per a carreres de major distància com la mitja marató. Que tindrà lloc el 22 d’octubre, i la marató, que se celebrarà el 3 de desembre.

Els corredors tenen un punt de trobada a la fira del corredor

Els corredors tenen un punt de trobada a la fira del corredor, que enguany estarà ubicada al poliesportiu Juan Antonio Samaranch. La fira del corredor, lloc on s’hi podran retirar els dorsals. Estarà operativa divendres, 29 de setembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, i dissabte, 30 de setembre, de 10 a 19 hores.

L’organització de la prova ha previst una aplicació d’IOS i Android per seguir la carrera, vore els temps, les classificacions. Consultar la guia del corredor i seguir en directe els passos dels corredors que creuen la línia de meta.

L’Ajuntament ha previst un dispositiu especial per garantir el desenvolupament de la prova. Podeu consultar l’itinerari de la prova i l’afecció sobre la circulació en la web www.15knocturnavalencia.com.