El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Govern valencià ha emés avaluació mediambiental favorable. Sobre un total de 61 projectes que permetran que més de la meitat de l’energia generada en la Comunitat Valenciana siga d’origen renovable.

Així ho ha explicat el president. Després de mantindre en el Palau una reunió de treball amb el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro, i la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró.

Com ha explicat el president. S’han analitzat un total de 107 expedients subjectes a l’objectiu marcat per a aquest 25 de gener, i més del 50% ha superat aquesta fase de tramitació. Dels 46 restants, 31 han obtingut avaluació desfavorable i 15 no han prosperat per desistiment de les empreses.

Puig ha avançat que tots els projectes que complien amb els requisits compten ja amb la declaració d’impacte ambiental o amb els permisos requerits per a la seua implantació.

El president ha destacat, a més, que actualment les dades d’autoconsum de la Comunitat “són molt positives”.Perquè representen “una part clau” del nou model energètic.