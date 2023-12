El casal de la Falla Bernat Aliño va acollir ahir l’última donació de sang de l’any. En la qual de nou Sueca va tornar a demostrar una gran solidaritat aconseguint la xifra de 106 donants.

Al llarg de l’any, una vegada al mes, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana desplaça una de les seues unitats al municipi per a atendre els i les donants de sang.

En 2023, la xifra de donacions s’ha situat en les 776, estant la mitjana mensual entre les 65 i les 70.

L’última donació de l’any, no obstant això, sempre és la més especial i participativa. Per este motiu, des de les regidories de Sanitat i del Consell Agrari s’ha volgut oferir un detall a totes les persones que han acudit a donar, consistent en una bossa i un saquet d’arròs.

“Durant tot l’any, és la nostra obligació com a Ajuntament donar suport a estes donacions. La nostra ciutat ha demostrat sempre ser molt solidària tal com reflectixen les xifres. Els donants, altruistament, estan donant un element tan necessari com és la sang. Que representa la vida, contribuint amb el seu gest al fet que altres persones puguen recuperar la salut. El bé més preuat que tenim.

Hem de ser conscients de la importància que té este gest que salva vides

Vull agrair als donants la seua col·laboració, així com al Consell Agrari i a la falla Bernat Aliño per cedir-nos el seu casal”. Ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Per la seua part, la regidora de Sanitat, Sari Sáez, ha mostrat també el seu agraïment a les persones que han acudit a donar sang. “Hem de ser conscients de la importància que té este gest que salva vides i que podem necessitar qualsevol de nosaltres.

Vull convidar a la ciutadania a donar; es pot fer tots els mesos de l’any. Hem d’empatitzar i pensar en la quantitat de sang que es necessita diàriament”.

Des del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, el promotor de les donacions a Sueca, Manuel Doménech. Ha remarcat la resposta “meravellosa de la ciutadania. És una ciutat que es bolca amb les donacions i és molt d’agrair”.

Al costat de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; i les regidores de Sanitat, Sari Sáez, i d’Agricultura, Carmen Pérez; han acudit també a esta última donació, els regidors Julián Sáez, Gema Navarro i Noelia Benedito; el coordinador a Sueca del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Manuel Doménech; la col·laboradora i treballadora del Centre de Salut de Sueca, Eva Mª Moreno; la fallera major de Sueca, Ainhoa Oltra, i la seua cort d’honor; i les falleres majors i presidents de la Falla Bernat Aliño els quals, un any més, han cedit el seu casal per a l’última donació de sang de l’any.