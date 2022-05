Cullera celebra la ‘Setmana sense Tabac’ amb un programa d’activitats per a conscienciar a la població sobre els perills que té el consum del tabac sobre la nostra salut i sobre el medi ambient.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional Sense Tabac, que tindrà lloc dimarts que ve 31 de maig, l’Ajuntament de Cullera ha organitzat, del 24 al 31 de maig, la ‘Setmana Sense Tabac’

Sota l’eslògan ‘Més vida per al planeta, més vida per a tu’ el consistori, a través de la UPCCA (Unitat de Prevenció de Conductes Addictives), integrada en la regidoria de Serveis Socials,i en col·laboració amb les regidories de Sanitat i Joventut, oferirà durant aquests dies multitud d’activitats dirigides a informar i sensibilitzar a la població sobre els efectes nocius que té el consum del tabac no sols sobre la salut sinó també sobre el medi ambient.

«Les campanyes d’informació i sensibilització són claus perquè la població conega i siga conscient de les conseqüències reals del consum del tabac. Volem transmetre’ls també que es pot deixar de fumar i que existeixen eines que els poden ajudar a fer-ho», ha explicat la regidora de Serveis Socials, Mª José Terrades.



Activitats per a informar i sensibilitzar



Durant aquesta setmana es col·locaran diferents estands informatius en diversos punts de la localitat, amb informació sobre hàbits de vida saludables, i sobre els perills que comporta el tabac no sols per a la salut de les persones sinó també per al planeta.

El dijous 26 de maig, aprofitant que eixe dia hi ha mercat ambulant, es col·locarà enfront de la Casa de la Cultura un estand informatiu. En aquest, a més d’oferir tota la informació esmentada, també es donarà l’oportunitat d’apuntar-se per a participar en el pròxim programa de deshabituació tabàquica.

Així mateix, es passarà consulta amb possibilitat de prendre la tensió i s’oferiran recomanacions sanitàries per part dels facultatius. Aquests, oferiran als participants alternatives saludables que poden trobar a Cullera, com ara

els centres esportius municipals i activitats com ‘Cullera Camina’, dirigida tant a joves com adults.



En el Dia Internacional Sense Tabac, el dimarts 31 de maig, es duran a terme més activitats. D’una banda, els estands informatius se situaran en el Centre de Salut, amb la mateixa premissa de conscienciar sobre els perills del tabaquisme per a les persones i el planeta. I a la nit, el Pont de Pedra s’il·luminarà de verd per a commemorar aquest dia.



Quant a les activitats dirigides a la sensibilització de joves enfront del tabaquisme, s’impartiran una sèrie de xarrades i activitats en els centres escolars de la localitat. L’objectiu és sensibilitzar i formar als alumnes i alumnes sobre els efectes nocius del tabac, en el nostre organisme i en el planeta. També promoure el pensament crític i reflexiu dirigit a l’adquisició d’hàbits saludables i d’autocura.



Una altra part important d’aquestes xarrades serà el treballar i debatre sobre les estratègies de persuasió i venda que duen a terme la indústria i les grans tabacaires amb l’única fi de comercialitzar els seus productes. Perquè no hi ha millor manera de prevenció que posseir tota la informació i el pensament crític necessari per a dilucidar-la.



L’impacte del tabac en la salut i el planeta



Quan s’aborda la qüestió del nociu que és el tabac per a la nostra salut, en nombroses ocasions es deixa de costat els efectes que aquest pot tindre en el planeta.



En una situació mig ambiental com l’actual, ja dramàtica de per si mateix, el cultiu del tabac augmenta en gran manera la problemàtica de desforestació, desertització i escassetat de recursos.



Mentre que el tabac mata a més de 8 milions de persones cada any, el cultiu del tabac també ha causat la pèrdua de 15 milions d’hectàrees de boscos de tot el planeta, la qual cosa ha contribuït a l’augment d’un 20% d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

