Mesures extraordinàries al Bioparc de València

El Bioparc de València, incorpora mesures extraordinàries per al benestar animal degut a la onada de fred.

Per al personal del Bioparc, el cuidar uns 6000 animals de més de 150 especies, suposa tot un repte. Com sempre, la prioritat es que els animals, tinguen una bona salut. Que tinguen un sistema immune i per això, es important preparar-los una bona alimentació i les atencions adequades de manera continua.

Mesures extraordinàries

En les instal·lacions interiors, cada espècie segons les seues necessitats. disposen de diversos sistemes de calefacció que funcionen de manera sostenible amb una caldera de biomassa. També s’extrema la precaució facilitant-los l’accés a la zona interior quan vulguen, per a que siguen els propis animals. Els qui decideixen si volen estar a l’interior o no.

Per altra banda, hi ha que tindre en compte, que hi ha animals, que passen tota la temporada de l’hivern en recintes interiors com per exemple, les tortugues.

Inclús en aquestos episodis meteorològics que estan afectant a tot el país, el clima de València afavoreix que els animals gaudisquen del sol i aprofiten les hores del dia en els espais exteriors.