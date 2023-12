Amb la Gala de clausura celebrada aquest diumenge. Es posa fi a més de dos mesos de representacions teatrals durant els quals han participat fins a 6 companyies de teatre

L’actor i director teatral valencià, Alfred Picó, va rebre un homenatge com a reconeixement a la seua trajectòria professiona

Cullera va estrendre aquest diumenge la catifa roja per a tancar la XX edició de la Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’. En una gala molt especial on el premi a la Millor Obra de teatre va ser per a ‘Miércoles de ceniza’. De la companyia Stres de Quatre, un guardó que compta a més amb una dotació econòmica de 1.500 euros. A més, aquesta obra també va ser premiada com a Millor Escenografia.

L’obra guanyadora mostra un viatge a les arrels familiars, cap als secrets que tota família amaga, cap a les arrels profundes de la migració. A través del personatge de Juan Castillo, un personatge que no existeix, i a partir de la seua biografia imaginada anirem viatjant per la història recent de l‘Argentina i Espanya. Dos països que han sigut sotmesos i humiliats per dictadures militars i que busquen establir joves, imperfectes i ingenus règims democràtics. També és un viatge interior, cap a un mateix. En el qual el personatge de Juan Castillo coneixerà i es reconeixerà en la figura del seu pare.

El premi «Cullera a escena» a la Millor Direcció va ser per a Carmen Tere Pla

El premi «Cullera a escena» a la Millor Direcció va ser per a Carmen Tere Pla per ‘El Crimen Perfecto’. De la companyia Sense Barreres Teatre. També el Premi del Públic va recaure en l’obra ‘El Crimen Perfecto’.

Quant al guardó a la Millor Actriu, el jurat va decidir premiar ex aequo a Carmen Tere Pla per interpretar el paper de Virtudes en ‘El Crimen Perfecto’. Chelo Bautista per el seu paper de Maria en ‘Els dies de la nit’. El premi al Millor Actor ha sigut per a Dani Montesinos, que interpreta a Emilio en ‘El Crimen Perfecto’.

El Jurat ha concedit el premi a Millor Actriu de Repartiment a Pilar Contreras pel paper de Mercedes en ‘El Crimen Perfecto’. Mentre que el guardó a Millor Actor de Repartiment va ser per a Jose Antonio Martinez per Polonio en Hamlet.

Una gala plena d’homenatges

La gala va comptar amb l’actuació del cantant Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’ amb la divertida obra musical ‘La vida es rocanrol’.

A més es va retre homenatge a l’actor i director teatral valencià, Alfred Picó, per la seua gran trajectòria professional.

Enguany com a novetat s’ha homenatjat també a actrius i actors amateurs de Cullera, Fina Navarro, Domènech Garcia i Encarna Torres. Amb l’objectiu de destacar i reconéixer el que suposa ser un amant del teatre en totes les seues vessants.

‘Cullera a Escena’ està organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cullera en col·laboració amb l’associació cultural K-lidoscopi i la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana.