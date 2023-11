Miguel Minguet és elegit vicepresident del grup de qüestions fitosanitàries del COPA-COGECA

El representant de ASAJA, Miguel Minguet Gimeno, ha sigut elegit hui com a nou vicepresident del grup de treball de Qüestions Fitosanitàries del COPA-COGECA, entitat que aglutina a les principals organitzacions professionals agràries i cooperatives de la Unió Europea (UE).

Productor d’arròs, cítrics, caquis i alvocats, Miguel Minguet és tresorer de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i té àmplia experiència en assumptes europeus com a vicepresident del grup de treball de l’arròs del COPA-COGECA.

Durant l’acte de nomenament, celebrat a Brussel·les en companyia del president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, i altres dirigents de l’associació, Minguet ha subratllat les prioritats de la seua nova etapa: “Aquest càrrec suposa una important responsabilitat que afronte amb compromís i decisió.

Defensaré els interessos dels agricultors i ramaders europeus en temes tan sensibles com l’ús de matèries actives fitosanitàries, les polèmiques suscitades en el glifosato i el triciclazol o els controls de plagues i malalties en les importacions de països tercers.

Hi ha molts fronts oberts que posen en perill la competitivitat de les explotacions agràries europees i davant els quals aportarem la veu del sector, sempre sota un punt de vista científic, per a tractar d’influir en benefici tant dels productors com dels consumidors”.

Una de les línies de treball remarcades per Minguet és la disponibilitat de solucions per a previndre i combatre les plagues i malalties.

El Pacte Verd Europeu i en particular la proposta de la Comissió de Reglament sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris (“SUD”) amenaça amb reduir un 20% la producció vegetal europea i encarir els preus dels aliments, segons conclou l’informe d’impacte realitzat per la Universitat de Wageningen

En eixe sentit, Minguet ha advocat per “agilitzar el desenvolupament i autorització d’alternatives eficaces (no suprimint cap matèria fins no disposar de les seues respectives alternatives), investigar determinats fitosanitaris en situacions d’emergència i establir compensacions per les pèrdues ocasionades”.

Un dels ingredients actius la renovació dels quals està sent qüestionada a la UE és el glifosato, un herbicida que no compta amb alternatives tan econòmiques ni amb tanta eficàcia enfront de les males herbes.

Minguet insta les autoritats comunitàries a confirmar la pròrroga que avala l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), els científics de la qual determinen que, emprat sota unes normes d’ús adequades, el glifosato no representa perill per al medi ambient i la salut humana.

Minguet també s’ha manifestat partidari d’exigir la reciprocitat o les ‘clàusules espill’ a les importacions de productes agraris procedents de països tercers amb destinació a la UE.

Especialment, ha sol·licitat al Parlament Europeu que rebutge la proposta de la Comissió, recolzada pel Grup de Treball de Medi Ambient del Consell d’Europa, per a augmentar en els arrossos importats el nivell màxim de residus (LMR) de 0,01 a 0,09 mg/kg del Triciclazol, una matèria fitosanitària l’ús de la qual tenen prohibit els arrossers europeus i que resulta essencial per al control de la principal malaltia del cultiu de l’arròs, la pyricularia oryzae. “O es prohibeix per a tots, europeus i no europeus, o s’aprova per a tots, però no podem tolerar aquesta hipòcrita falta de reciprocitat”, ha assegurat.

A més de posar l’accent en les medicines de les plantes, Minguet ha ressaltat la necessitat de millorar els controls d’entrada de les malalties i plagues en carregaments originaris de països tercers.

Davant les 38 intercepcions de cítrics sud-africans contaminats amb la plaga de quarantena Phyllosticta citricarpa, el fong causant de la taca negra dels cítrics, el dirigent agrari ha criticat “la passivitat còmplice i insostenible de la Comissió Europea” i ha reclamat que “cessament indefinidament les fronteres a tots els cítrics de Sud-àfrica fins que els inspectors comunitaris comproven que aquest país tercer és capaç de garantir la seua sanitat vegetal”.

En relació a la falsa arna (Thaumatotibia leucotreta), detectada enguany en taronges i mandarines sud-africanes enviades a la UE, Minguet ha traslladat al cor d’Europa el clam del sector citrícola per a sol·licitar, d’una banda, que la Comissió obligue a Sud-àfrica a aplicar el tractament en fred d’acord amb la normativa vigent i, d’altra banda, estenga aquest mecanisme preventiu a les mandarines i els pomelos perquè comporten el mateix risc fitosanitari que les taronges.