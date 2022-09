“Des de VOX insistim en la necessitat d’un pla per a la defensa de la sobirania energètica nacional”



El diputat del Grup Parlamentari VOX Comunitat Valenciana Miguel Pascual, ha criticat que el decret que obliga als operadors de transport públic col·lectiu terrestre a reduir un 30 per cent el preu dels abonaments de transport i títols multiviatge “és un decret enganyós. És pura propaganda per a intentar crear la il·lusió que els governs socialistes, a la Comunitat Valenciana i a Espanya, estan fent alguna cosa”.

“De què serveix que vostés baixen un 30% els bons de transport si per les seues polítiques la llum puja un 400%? De què serveix que diguen que abarateixen els bons de transport quan les famílies no poden arribar a final de mes, i ni tenen per a la cistella de la compra?”, ha qüestionat el diputat.

Pascual ha lamentat que “Espanya és l’únic país de la Unió Europea que no ha aconseguit encara nivells del PIB previs a la pandèmia. La realitat és que les famílies tenen cada vegada menys poder adquisitiu i aquest decret que vostés proposen no ve a solucionar absolutament res perquè no ataca el problema de fons, i el problema de fons és que Pedro Sánchez no pot estar ni un minut més al capdavant del Govern, ni Ximo Puig al capdavant de la Comunitat Valenciana”.

A més, el diputat ha censurat que “per molt que vostés insistisquen que la situació actual és deguda a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia del passat 24 de febrer no ho converteix en veritat. Això no és així, la pujada de la llum, de les matèries primeres, i de molts altres productes com els components electrònics van començar a escassejar i a augmentar de preu molts mesos abans”.

“Vostés venen ací a implantar descomptes del 30% en targetes de transport, però després el Govern de Pedro Sánchez i els seus plans de mobilitat per a la Comunitat Valenciana passen per suprimir 65 parades d’autobús entre autonomies i eliminar 244 connexions d’autobús que uneixen els municipis de la Comunitat Valenciana, tot això sumat a la supressió de trens de mitjana distància i rodalia”, ha acabat dient.

Sobirania energètica

D’altra banda, Miguel Pascual ha assenyalat que “abocar a la Comunitat Valenciana a la pèrdua de sobirania energètica no és donar garanties a les empreses perquè invertisquen en el nostre territori, perquè el que les empreses busquen és estabilitat i rendibilitat, i això no passa per obrir la barra lliure a les expropiacions forçoses per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques relacionades amb els projectes territorials estratègics”.

I ha explicat que “el govern valencià pretén dur a terme una modificació legislativa per a poder realitzar expropiacions forçoses per a la implantació de plantes fotovoltaiques. I per tots és conegut que aquest tipus de solucions de generació energètica porten aparellades una implantació molt extensiva i que ocupen una gran quantitat de terreny”.

Finalment, Pascual ha insistit que “des de VOX insistim en la necessitat d’un pla per a la defensa de la sobirania energètica nacional, la derogació immediata d’aqueixa llei de canvi climàtic en tots aquells aspectes que suposen un fre a la nostra capacitat de producció energètica i un pla per a la prolongació immediata de la vida de les centrals nuclears”.