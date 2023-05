Miguel Vidal comença la campanya en la plaça Cartonatges i promet “preocupar-se i ocupar-se per totes les zones d’Alzira”

El candidat de CS a l’alcaldia demana el vot en la tradicional pegada de cartells. Per a “millorar molt una ciutat que porta anys de deixadesa”

L’alcaldable de Ciutadans (Cs) Alzira, Miguel Vidal, ha començat la campanya electoral “en un dels llocs més oblidats dels últims quatre anys, en la plaça Cartonatges”. “Hem volgut començar ací perquè em compromet al fet que ni aquesta plaça ni cap altra s’abandone i descure”, ha assegurat.

Per això, ha promés, “si la ciutadania confia en mi, ampliarem la zona infantil i d’ombra de la plaça Cartonatges. Mantindrem el solar en condicions de salubritat i la plaça estarà condicionada”. “Serà el primer pas de molts altres perquè cal millorar molt la ciutat, que porta anys de deixadesa”, ha explicat.

Per últim, Vidal, que s’ha mostrat “optimista i il·lusionat” en la tradicional pegada de cartells, ha demanat el vot a la ciutadania per a “un candidat i un equip compromés amb Alzira i amb moltes ganes de treballar per a transformar-la”.