Nombrosos veïns s’han concentrat en la vesprada del dijous en memòria de la jove atropellada en el pas a nivell d’Alfafar. Milers de persones s’han situat en el lloc de l’accident per a reclamar que es soterren les vies. Els veïns i veïnes denuncien que porten 40 anys amb esta problemàtica que ha causat la mort de tres persones des d’estiu

De moment la plataforma de soterrament de les vies, integrada per ciutadans d’Alfafar, Benetússer i Sedaví ha tornat a fer pública la intenció del consistori d’Alfafar de denunciar a ADIF. L’empresa publica ferroviària depenent del ministeri de transport

Adif ha emplaçat aquest dijous als ajuntaments d’Alfafar i Sedaví a una reunió, el pròxim 3 de maig. Per a desbloquejar la supressió del pas a nivell

El veïnat també denuncia la inseguretat que provoca al pas a nivell

La contaminació acústica també es altra de les problemàtiques, i és que més de 200 trens passen diàriament

Segons ha informat Adif, es preveu aconseguir un acord amb els ajuntaments per a suprimir el passe a nivell d’Alfafar. Avançant en la solució proposada des de 2021. Que es basa en la construcció d’un pas inferior per als vianants i el desviament dels vehicles per passos alternatius