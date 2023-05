Milers de valencians s’han apropat fins a la plaça de la Verge per a realitzar el tradicional besamans. La pluja no ha impedit que els devots i les devotes s’hagen apropat per a demanar-li el seu desig a la patrona. Un acte que enguany coincideix en el centenari de la seua coronació.

Algunes persones li han dedicat una reverència en compte de realitzar el besamans.

Els organitzadors de l’acte han recomanat que els feligresos, en compte de besar la imatge, li aproximen una fotografia o que la toquen. Encara que l’OMS, l’Organització Mundial de la Salut ja ha anunciat la finalització de la pandèmia, moltes de les persones que acudeixen formen part del grup de risc.