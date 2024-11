Milers d’efectius treballen en les tasques de neteja i rescat a les zones afectades per la DANA a València

Són milers els efectius desplegats a València per col·laborar en les tasques de neteja, desescombrament i rescat de víctimes després de les inundacions causades per la DANA el passat dimarts 29 d’octubre.

Una setmana després de la major catàstrofe natural a València i probablement una de les més grans de tots els temps a Espanya, més de 7.800 militars i 2.100 bombers de 40 organismes treballen a la zona a contrarellotge, juntament amb 6.000 policies i guàrdies civils, més de 500 agents locals i un centenar de policies autonòmics.

La prioritat de tots aquests esforços continua sent la recerca de víctimes, especialment a la zona del riu Magro, la Rambla del Poio, la desembocadura del Túria i l’Albufera, segons ha indicat Emergències 112 Comunitat Valenciana. A més, les tasques generals inclouen la retirada de residus, enseres i vehicles, l’achique d’aigua, la revisió d’estructures de edificis, carreteres i vies fèrries, així com la restauració de subministraments com a llum i aigua potable.

En les localitats més afectades de l’Horta, com Aldaia, Alaquàs i Torrent, ja no queden “achiques importants”, tot i que encara hi ha passos subterranis que cal netejar. A Picanya i Paiporta també s’han retirat els residus de les vies públiques i s’han centrat en desobstruir passos inferiors. A Benetússer, Sedaví i Llocnou de la Corona, els equips continuen treballant en zones comercials, com el Centre Comercial MN4 i l’Hotel Albufera.