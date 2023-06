Millora de la seguretat viària a Alzira

La Regidoria de Serveis Urbans millora la seguretat viària en l’Avinguda Sants Patrons i Avinguda Hispanitat, amb la retallada de tanques

El regidor en funcions de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha anunciat la implementació de mesures de seguretat vial a l’Avinguda Sants Patrons. Els treballs que s’estan realitzant són la retallada de tanques al llarg de tota l’avinguda, així com modificacions a aquelles que estan properes dels passos de zebra.

Aquestes intervencions tenen com a principal objectiu incrementar la visibilitat a les zones properes dels passos de peatons, tant per als vianants com per als conductors. El què es pretén, també, és reduir el risc d’accident, millorar la seguretat en aquesta zona tan transitada de la ciutat, així com reduir el temps de reacció dels conductors quan s’acosten als passos de vianants.

La regidoria de Serveis Urbans busca crear un entorn viari més segur i accessible per a tots els ciutadans. A més a més s’espera que aquestes intervencions contribuïsquen a reduir la incidència d’accidents i millorar la convivència entre vianants i conductors en les avingudes de Sants Patrons i Hispanitat de la ciutat d’Alzira.