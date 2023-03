Millora de les condicions laborals al Departament de Salud de l’Hospital de la Ribera

El sindicat CSIF explica que va tramitar queixa davant el Síndic de Greuges. Davant la negativa de Direcció del departament de salut de la Ribera. D’autoritzar el dret al teletreball com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.

El defensor del poble valencià, va emetre un informe amb el qual, insta a negociar i denuncia que l’Administració, no ha sigut respectuosa amb els drets citats.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris apunta que, a pesar d’haver fet arribar el comitè d’empresa a les conselleries corresponents, per proposar el teletreball com a tal, aquesta, ha bloquejat el procés per més de tres anys. Davant d’aquesta negativa de Direcció de Departament, cada vegada més conselleries desenvolupen els seus propis reglaments de treball i sobretot, treball a distancia, sense problema.