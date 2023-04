Millora dels Polígons Industrials a Benifaió

Noves Millores en marxa als Poligons Industrials Jaume I i Alginet de Benifaió

L’ equip de govern, els socialistes de Benifaió, encaplaçats per l’alcaldessa Marta Ortiz. Hem fet una gran aposta de treball i econòmica per a millorar els nostres Polígons Industrials. “Més d’ un any de treball que ara es veu materialitzat i que ja va a ser una realitat per a Benifaió. A més, el passat 17 d’abril ens han comunicat de l’ IVACE que ens van a donar 221.674,75€. Per a dur a terme estos dos projectes d’ inversió per a Benifaió. Una gran notícia ja que inicialment tota la inversió anava a fer-se càrrec l’Ajuntament de Benifaió” comenta el regidor i tinent d’Alcalde Xavier Martinez

Les inversions que anem a dur a terme són:

JAUME I

-Instal·lació de càmeres de seguretat en control d’accessos.

-Condicionament de la zona verda mitjançant retirada d’elements inerts. Perfilat de terreny, recol·locació de pedres, subministrament i col·locació de vallat de fusta, taules de pícnic, principalment.

-Reparació d’aparcaments i reasfaltat del carrer Pere el Gran i reasfaltat d’un tram de l’avinguda Jaume I. En total s’actuarà sobre una superfície aproximada de 4.300 m² de fresat i asfaltat posterior.

-Nova Senyalització horitzontal i vertical així com directori d’empreses del polígon.

-Renovació de trams de xarxa d’aigua potable amb la finalitat de reduir les fugues d’aigua en la xarxa de distribució

ALGINET

-Reasfaltat dels trams dels carrers de la Belenguera i de l’Almaguer. En total s’actuarà sobre una superfície aproximada de 3.200 m² de fresat i asfaltat posterior

-Nova Senyalització horitzontal: repintat de part de la calçada del polígon industrial.

“Tot treball, tot esforç té el seu resultat, i en esta ocasió és millorar ara sí Polígons Industrials de Benifaió. Amb fets, amb dotació de diners de 358.890,63 €. Amb una subvenció rebuda i amb ganes de seguir amb el Polígon Font de Mussa. Del que ja estem treballant”, explica l’ Alcaldessa i candidata del socialistes de Benifaió, Marta Ortiz