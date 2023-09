L’Ajuntament de Benetússer ha realitzat un minut de silenci a les portes del consistori per a condemnar els últims assassinats masclistes.

Castelló, Oriola, Múrcia, i ara Tarragona, són els últims crims que s’han comés. La primera quinzena de setembre acaba amb huit dones assassinades per les seues parelles o exparelles.

Una xifra que s’eleva a 48 del que portem de 2023, una dona menys que les que es van comptabilitzar a tot el 2022.

El Ministeri d’Igualtat acaba de confirmar l’últim crim comés a Tarragona. Allí un home de 43 anys ja ha sigut detingut per, presumptament, posar fi a la vida de la seua companya sentimental de 41 anys. No hi havia denúncies prèvies per violència de gènere. La dona tampoc tenia cap fill menor d’edat.