Des de les 10.30 h. de hui i fins a les 20 h. de demà, Ajuntament i entitats culturals es bolquen en aquesta iniciativa nadalenca



Gran nombre d’estands, tallers i activitats gratuïtes a l’abast del públic infantil i juvenil en el Pavelló Poliesportiu de la localitat





Les millors activitats lúdiques d’aquest Nadal ja estan a l’abast de tots i totes en la IV MIRAQUEBÉ. La fira d’oci familiar d’Almussafes que se celebra hui, dimarts 3, i demà, dimecres 4 de gener, de 10.30 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat. Després de dos anys d’espera per la pandèmia. La Expojove d’Almussafes obri de nou les seues portes amb la millor varietat de propostes culturals, esportives i solidàries.

Després de diversos mesos de preparació i treball conjunt entre la corporació municipal i el teixit associatiu local. Almussafes ha obert al públic aquest matí la quarta edició de la seua fira d’oci familiar MIRAQUEBÉ. Esdeveniment que durant les jornades de hui i demà oferirà a la ciutadania de la localitat. Sobretot al col·lectiu infantil i juvenil, una àmplia varietat d’activitats lúdiques.

Per a donar la benvinguda al nou any. La cultura, l’esport i la solidaritat protagonitzen un any més aquesta iniciativa que incorpora nombroses novetats per a augmentar el seu atractiu i aconseguir que les famílies, no sols d’Almussafes sinó també de les poblacions del seu entorn, acudisquen per a celebrar aquests dies de festa amb les activitats més divertides. L’horari és de 10.30 a 14 hores i de 16.30 a 20 hores.

L’Expojove compta amb una sala de 200 m² dedicada als E-Sports

Un any més, l’Expojove compta amb una sala de 200 m² dedicada als E-Sports amb competicions de Fornite, Fifa i altres jocs lliures oberts. Un apartat en el qual els xiquets i xiquetes aprenen aspectes relacionats amb la robòtica. Un rasclet solidari a benefici de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Un concert per a públic infantil a càrrec de la Glups Band. Una gran activitat d’actuacions de la Batucada Bloco LoKo. Balls de Nadales a càrrec de Dansaires del Tramusser i la Colla d’Al-mansáf i ballets de la ‘Cenicienta’. De la mà de l’Associació de Dansa Àurea.

Propostes plantejades per diverses entitats i col·lectius d’Almussafes

Les propostes plantejades per diverses entitats i col·lectius d’Almussafes en els diferents estands. En els quals es fomentarà l’activitat física, la creativitat, la lectura, el respecte pels animals. A més la igualtat, la seguretat viària i el comerç o l’ús responsable de la tecnologia. Entre altres aspectes lúdics, completen una agenda.

Amb accés gratuït en la qual les exhibicions de Break Dance, els mini concerts de guitarra, els contacontes i els tallers literaris, de manualitats, de robòtica i de hama. Entre altres, faran les delícies dels visitants.

Els estands dels cossos i forces de seguretat de Protecció

Els estands dels cossos i forces de seguretat de Protecció Civil, Bombers, Guàrdia Civil i Policia Local, organismes que exposaran per a les persones assistents alguns dels equips amb els quals treballen per a protegir la ciutadania davant possibles situacions d’emergència, i les competicions, exhibicions i circuits esportius d’una gran quantitat de clubs locals completen una agenda nadalenca molt esperada, després de dos anys d’aturada per la crisi sanitària.



Entre els al·licients de la fira, la presència tots dos dies, dels Reis Mags d’Orient, als qui els xiquets i xiquetes podran entregar les cartes amb els seus desitjos.

Visita de l’alcalde, Toni González, i la regidora de Joventut, Belén Godoy

Hui, a les 12 hores, l’alcalde, Toni González, i la regidora de Joventut, Belén Godoy, han visitat la quarta edició del MIRAQUEBÉ, en un recorregut per tot el recinte per a comprovar de prop el desenvolupament de cadascuna de les propostes i agrair als seus promotors el seu esforç i lliurament. “Des de la corporació municipal hem impulsat aquesta gran iniciativa, però no seria possible sense l’ajuda prestada pel nostre teixit associatiu”, explica l’edil.



“Després del bon funcionament de tres edicions anteriors, teníem clar que el camí era reprendre aquesta proposta, realment desitjada per la ciutadania d’Almussafes, sobretot el col·lectiu infantil i juvenil, atés que es tracta d’un espai en el qual poden divertir-se aprofitant les vacances de Nadal. Entre tots i totes hem sigut capaces de consolidar aquest macroesdeveniment”, conclou.



“Volem que els i les visitants gaudisquen descobrint noves aficions i pensem que aquest és l’ambient perfecte”, comenta l’alcalde sobre la fira, que es clausurarà demà dimecres, 4 de gener a partir de les 19 hores amb un concert de Rock & Roll a càrrec del grup de música Scorcia i Big 54.



Tota la informació sobre el MIRAQUEBÉ, incloent-hi els horaris de cadascuna d’aquestes iniciatives, pot consultar-se en el portal web municipal www.almussafes.net.