La Consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo, ha presentat en el Centre Sociocultural La Fàbrica, davant un centenar d’alcaldesses i alcaldes de la Comunitat, el projecte de marc normatiu en forma d’ordenança municipal perquè els ajuntaments se sumen a l’abolició de la prostitució i protegisquen els drets de les dones explotades

Carlos F. Bielsa; “El nostre ajuntament serà un dels primers a acollir-se a aquesta normativa i aprovar l’ordenança, perquè considerem que és essencial per a continuar liderant projectes de Polítiques d’Igualtat, generant una societat més justa i garantint dignitat per a les dones, especialment les més vulnerables”

El Centre Sociocultural La Fàbrica ha obert les seues portes hui a un acte celebrat per la Conselleria de Justícia per a donar a conéixer la nova eina del municipalisme valencià per a la lluita contra el tràfic de dones, i que aspira a “abolir la prostitució, i amb la suma d’homes i dones, des de la diversitat, estem cada dia més prop d’aconseguir-lo”, segons ha explicat la pròpia consellera, Gabriela Bravo, que ha participat en la jornada juntament amb el propi alcalde de la ciutat, Carlos F. Bielsa i el president de la FVMP, Rubén Alfaro.

Més d’un centenar de representants de municipis valencians han assistit a la presentació del model d’ordenança, que des de hui mateix estarà a la disposició dels municipis perquè l’adapten a les seues casuístiques particulars, i puguen aprovar-la per a millorar el marc de protecció legal cap a les dones víctimes de xarxes de prostitució.

És un projecte alineat amb les mesures ja adoptades pel Govern d’Espanya en matèria de protecció a la violència de gènere i de protecció dels recursos bàsics per a totes les persones, que a més s’articula en molts municipis ja amb ajudes socials per a lluitar contra aquesta xacra de gènere que genera desigualtat cap a les dones en forma d’explotació sexual.

Per a l’alcalde de la ciutat, Carlos F. Bielsa, “és fonamental que totes les institucions ens coordinem i sumem esforços per a garantir drets socials, treballar per la igualtat i lluitar contra qualsevol forma de violència sistèmica cap a les dones”.