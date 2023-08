Mislata Augmenta la Seguretat durant les Festes Populars

Més de 100 membres de seguretat supervisaran les festes

Instal·lació d’un Punt Violeta i altres serveis per al benestar dels assistents

El municipi de Mislata ha decidit prendre mesures addicionals per garantir la seguretat durant les seues festes populars. En una declaració recent, l’alcalde Carlos F. Bielsa va confirmar que “més de cent membres de seguretat es faran càrrec de la protecció en el recinte, el desplegament més ampli de la nostra història”.

La decisió es va prendre durant una reunió de la Junta Local de Seguretat celebrada en el Centre Sociocultural La Fàbrica. Aquesta junta, co-presidida per l’alcalde, la subdelegada del govern, Raquel Ibáñez, i el Director General de la Agència Valenciana de Seguretat, José María Ángel, va discutir i comunicar els protocols i dispositius de les festes populars. La reunió va comptar també amb la presència de la vicealcaldesa, María Luisa Martínez Mora; el regidor de Seguretat Ciutadana, Ximo Moreno; així com representants dels cossos de seguretat com la Policia Local, la Nacional i l’Autonòmica.

Com a part d’aquest reforçament de seguretat, es centralitzarà un Punt de Comandament de la Policia al recinte ferial, que tindrà com a funció supervisar els esdeveniments durant les nits de festa i proporcionar assistència a la ciutadania. Bielsa va destacar que, donada l’esperada gran afluència de persones a les festes, s’ha dissenyat un “sòlid pla de seguretat i desplegat un gran nombre d’agents”.

Com a mesures addicionals, s’instal·larà un Punt Violeta a la zona dels concerts, amb l’objectiu de reforçar la seguretat i proporcionar informació per prevenir casos de violència masclista. També s’establiran punts com el de Lactància, Atenció Mèdica i informació i orientació per als assistents.

Després de la reunió, els membres de la Junta i el regidor de Festes, Toni Arenas, van inspeccionar personalment el muntatge dels diferents espais i protocols de seguretat. A més, es van revisar les càmeres de trànsit instal·lades al recinte, que durant la resta de l’any operen en el macroaparcament públic. Durant els dies festius, aquestes càmeres estaran actives i serviran de suport als cossos de seguretat per prevenir i detectar qualsevol incident que puga sorgir.

Aquestes mesures mostren l’empreniment de l’ajuntament de Mislata per garantir que tots els assistents puguen gaudir de les festes amb total tranquil·litat i seguretat.