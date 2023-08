Mislata: Capital del escac renova el seu títol amb l’edició 56 del Torneig “Vila de Mislata”

Figures rellevants d’escac es reuneixen al prestigiós torneig

El Centre de Persones Majors Maestro Palau, un escenari d’alta competició

Des del dilluns passat, el Centre de Persones Majors Maestro Palau s’ha transformat en l’epicentre de l’escac amb una nova edició del Torneig d’Escac “Vila de Mislata”. Durant tota la setmana, més de 200 jugadors i jugadores s’han enfrontat en una competició acarnissada que acabarà el pròxim diumenge amb les finals i l’entrega de premis. El Club d’Escacs Mislata, responsable de l’organització, celebra la 56ª edició d’aquest torneig internacional, consolidant-lo com un dels esdeveniments més rellevants de la Comunitat Valenciana.

L’escenari mislater acull participants de més de deu països i diverses regions d’Espanya. Tres tornejos diferents, segmentats per la seua puntuació ELO FIDE, es desenvolupen paral·lelament; amb el Torneig A albergant als escacs més destacats. La presència de mestres internacionals aporta un gran prestigi a la competició.

Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, ha volgut mostrar el seu suport al torneig. En les seues paraules, “es tracta d’un dels nostres esdeveniments esportius més rellevants, que destaca tant per la participació com per la seua dedicació en mantenir l’essència de l’escac, un esport amb gran arrelament en la nostra localitat”. Bielsa ha subratllat que “des de l’ajuntament continuarem donant suport a aquest esdeveniment, amb l’aspiració de fer de Mislata un referent a nivell estatal en aquesta disciplina”.

A més de les partides tradicionals, la trobada de Mislata inclou un torneig de partides ràpides i un altre enfocat als més joves, que tindrà lloc el dissabte 19 d’agost. Aquest últim, amb la participació de més de 50 joves talents, demostra el futur prometedor de l’escac a la nostra terra.