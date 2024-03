Els actes s’emmarquen dins de la trentena primera Setmana Cultural que abraça als nombrosos veïns i veïnes d’Andalusia que viuen a Mislata

Amb motiu del Dia d’Andalusia, l’Associació Cultural Andalusa de Mislata va celebrar ahir, 28 de febrer, un acte institucional i d’exaltació a la Casa d’Andalusia.

Socis i convidats es van reunir per a celebrar aquest dia commemoratiu emmarcat dins de les jornades de la XXXI Setmana Cultural. Organitzat per l’entitat mislatera, i que enguany se centrava en enaltir la província de Còrdova.

En l’acte va ser present l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i un gran nombre de membres de la corporació municipal. Acompanyats pel president de l’associació, Antonio Pérez, i les reines i dames. Igual que part del teixit associatiu de la ciutat i representants de la Federació de Casas Andaluzas.

Bielsa va voler destacar en el seu discurs que “Andalusia i la Comunitat Valenciana són una evolució social de lluita, d’esforç i d’un profund amor per les nostres arrels”. A més, va afegir que “Mislata és una ciutat oberta, acollidora, que sempre mostra la seua millor cara cap a qui ve de fora per a sumar-se a aquest col·lectiu format per gent bona, humil i treballadora”.

La setmana cultural va començar dilluns passat, 26 de febrer, amb la inauguració d’una exposició de quadres d’Amparo Navarro i la Nit de Poesia. Entre la programació també es troben actes tradicionals com la nit de plats típics; la gran gala amb actuació dels grups i quadres de ball de l’associació, que serà dissabte que ve en el Centre Cultural Carmen Alborch; i la missa rociera, cantada pel cor “Sabor del sud”, i l’ofrena d’aliments diumenge que ve, 3 de març.