Mislata celebra el Dia del Major amb més de 2000 participants

La jornada va congregar al col·lectiu de persones majors de tota la ciutat, així com representants d’associacions i llars municipals

Mislata va celebrar aquest divendres, i com cada any per aquestes dates, el Dia del Major. L’esdeveniment de convivència organitzat per l’Ajuntament de Mislata va concentrar a més de 2000 persones. Que van gaudir gratuïtament d’un sopar en germanor veïnal i que va comptar també amb espectacle musical, de cobla, de màgia i d’humor.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, aquesta celebració significa “un reconeixement a les persones majors que han fet possible amb el seu treball i esforç el progrés de les seues famílies i la consecució d’una societat millor”. Bielsa afirma que “Mislata deu molt als seus majors i per això s’ha de continuar aprenent de la seua saviesa”.

Aquesta cita, que ja està remarcada com el dia més important de l’any per a la regidoria de Persones Majors. Suposa el cim a una temporada de múltiples activitats com a exposicions, actuacions musicals i representacions de teatre. Així, la celebració pretén homenatjar en nom de tota la ciutat a les persones majors i al seu teixit associatiu.

Durant l’acte, la regidora de Persones Majors, Pepi Luján, va ser l’encarregada d’entregar les distincions a membres de totes les associacions d’espais municipals que fomenten la participació de la ciutadania en activitats durant tot l’any.

Les juntes directives de la Llar de La nostra Senyora de Fàtima, el Espai del Major de La Fàbrica, la Llar del Quint, l’Associació Majors Voluntaris, l’Espai Municipal del Sud i l’associació de Majors Socialistes Tendre Galván van anar pujant a l’escenari per a rebre el reconeixement institucional de l’Ajuntament i l’aplaudiment de les milers de persones sènior que es van donar cita en aquesta desitjada trobada.