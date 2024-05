Mislata celebra la desena edició del festival MAC

El festival d’arts escèniques tornarà a omplir els carrers i places de la ciutat de teatre, circ, dansa i música per a tots els públics del 17 al 26 de maig

Mislata celebrarà una nova edició del MAC (Mislata Art al Carrer), un dels esdeveniments que s’ha consolidat com a referent en matèria d’arts escèniques en la Comunitat Valenciana.

La desena edició, que acollirà a gran part de les millors companyies nacionals, tindrà programació del 17 al 26 de maig en diferents punts de la ciutat, amb un reforç especial durant els dos caps de setmana, i d’accés lliure i gratuït.

Com explica l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, eixe és el principal objectiu del MAC, “acostar les arts escèniques a tots els públics i també als quals no solen ser consumidors de cultura, podent gaudir de companyies teatrals de gran nivell”.

Una vintena d’espectacles de més de quinze companyies arribades des de tots els racons del país presentaran les seues noves propostes als carrers de Mislata.

El públic del MAC tindrà enguany l’oportunitat de gaudir, el primer cap de setmana, d’actuacions com la de Maduixa Teatre amb DOT, encarregada d’obrir el festival; l’espectacle itinerant A la fresca de la companyia Anna Confetti; la proposta circense Seu-et! de Acrobàcia Mínima; l’actuació Olympics a càrrec de Yllana & Nacho Vilar; l’espectacle Bufa! De Truca Circus; els malabars de Román L’Espina amb Torri Xou i la comèdia negra El Pla d’Olympia Metropolitana i Elpuntdelai.

El festival portarà a Mislata, en el segon cap de setmana, les acrobàcies de la companyia D’CLIC amb Llandes; la representació juvenil de la funció Morir de… Shakespeare per l’alumnat de la Escola Municipal de Teatre de Mislata; Els pompiers, un espectacle familiar itinerant, de LA TAL; R.E.M. de La Trócola Circ; el concert en acústic de Merino; el bonic-peluix gegant de Efímer que passejarà pels carrers de Mislata i La Finestra Nou Circ ens descobrirà el seu particular Tramvia nº12. El MAC d’enguany es tancarà el diumenge, al matí, amb l’espectacular roda gegant de Traüt amb Il Criceto; i, a la vesprada, amb l’itinerant Satsuma 3.0 de Scura Plats i l’espectacle de circ i teatre Nüshu per CIA Capicua.

A més, els xiquets i xiquetes tindran el seu moment de protagonisme durant el festival, els matins dels dos dissabtes, gràcies al taller de creativitat plàstica Ale hop!, el primer cap de setmana, i els tallers de circ de Sargantana Circ Inclusiu, el segon. També hi haurà un moment per a l’alumnat de secundària dels centres educatius de Mislata dins del MAC Pati que els acostarà un espectacle circense.

Tota la informació del festival (horaris, plans d’ubicació, reserva d’entrades, etc.) està disponible en la web municipal mislata.es.