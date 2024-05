Mislata celebra la Fira del Medi Ambient fomentant el reciclatge i la sostenibilitat

L’Ajuntament i Nemasa reuneixen en l’avinguda Gregorio Gea a centenars d’escolars en l’onzena edició de la fira, sota el lema ‘Les claus del canvi climàtic’

La Fira de Medi Ambient de Mislata, que ha celebrat la seua onzena edició, té com a principal objectiu, igual que en els anys anteriors, conscienciar a la ciutadania –especialment a la població més xicoteta- sobre la necessitat de cuidar i respectar l’entorn, a més de la importància de separar els residus i reciclar-los correctament i promocionar una mobilitat sostenible.

Centenars de veïns i veïnes van passar durant tot el dia d’ahir per l’avinguda Gregorio Gea, per a participar en les activitats i tallers d’aquesta Fira del Medi Ambient. Al matí, la Fira va estar dirigida als i les escolars de Primària dels col·legis de Mislata i, ja a la vesprada, oberta al públic en general. La jornada va finalitzar al voltant de les huit de la vesprada amb el sorteig d’una bicicleta entre tots els i les assistents, per a promoure la mobilitat sostenible.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, el regidor de Medi Ambient, Alejandro Gómez, acompanyats per representants de l’equip de govern, i el director general de l’empresa pública, Fernando Díaz, van participar en les dues jornades, al matí i a la vesprada.

Bielsa afirmava que “l’objectiu de la fira és que els xiquets i la ciutadania en general aprenguen i es consciencien de l’important que és la cura del medi ambient, el tindre la nostra ciutat neta, i tot allò que significa el reciclatge i totes les coses bàsiques per a intentar fer entre tot un món més sostenible, perquè no existeix un Planeta B”.

Durant la vesprada, la fira va oferir les mateixes activitats del matí i es va sumar un espai propi de Nemasa per a exposar els diferents serveis que ofereix en el municipi. A més, el Parc Infantil de Trànsit de Mislata, va traslladar el seu circuit a l’avinguda Gregorio Gea, per a conscienciar sobre la mobilitat sostenible, entre les i els més xicotets.

En l’edició d’enguany, a més de la temàtica orientada a divulgar les accions per a lluitar contra el canvi climàtic, es va organitzar una exposició en el Centre Cultural Carmen Alborch que abordava les claus del canvi climàtic i l’emergència climàtica. La mostra cedida pel Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana permetia conéixer les dades sobre el clima, la petjada de carboni i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, entre altres temes.