Els dos programes d’ocupació, impulsats per Labora i l’Ajuntament de Mislata, permetran millorar la formació i l’ocupabilitat de 50 persones

Carlos F. Bielsa: “Les Administracions Públiques i la política han de ser un instrument útil per a canviar i millorar la vida de les persones. Aquests programes de formació i ocupació són un bon exemple d’això”

L’Ajuntament de Mislata ha iniciat una nova edició de dos Tallers d’Ocupació. Que han permés la contractació de 10 docents i de 40 persones alumnes-treballadores. Que es formaran en tasques administratives, de gestió i de noves tecnologies de la informació. Per a prestar a la ciutadania els serveis que requerisquen amb eficàcia i eficiència. Tots dos programes també permetran posar en pràctica els coneixements adquirits durant el curs fent treballs presencials en diversos edificis municipals.

El regidor d’Ocupació, Alfredo Catalá, el tinent d’alcalde, Toni Arenas, i la regidora d’Atenció a la Ciutadania, Mª José Romero. Han donat la benvinguda a les 50 noves incorporacions que durant un any estaran formant-se i treballant a l’Ajuntament. Segons ha manifestat Alfredo Catalá, “aquests tallers s’han consolidat ja a Mislata com una política útil que permet a molts veïns i veïnes adquirir eines formatives per a afrontar el mercat laboral i tindre igualtat d’oportunitats una vegada acaben el curs”.

Realitzaran les pràctiques en departaments del propi Ajuntament com són l’ADL

Les persones que integren els programes participaran en tasques d’auxiliar d’administració, tècnic mitjà d’administració, telefonista, gravador de dades i tasques administratives amb atenció al públic. Com en les anteriors edicions, les persones alumnes/treballadores dels Tallers d’Ocupació realitzaran les pràctiques en departaments del propi Ajuntament com són l’ADL, la Casa de la Dona, el Centre Sociocultural La Fàbrica, Serveis Socials, Centre Cultural, o el departament de Secretaria, entre altres.

Els programes compten amb una dotació total d’1 milió d’euros, gràcies a la subvenció atorgada pel servei LABORA de la Generalitat i el SEPE del Govern d’Espanya. A nivell municipal s’han inclòs dins dels projectes “Gestiona el teu talent II” i “Dona, Mislata et forma II”.

Amb projectes com aquest, de contractació directa per a ajudar a la inserció laboral, l’Ajuntament de Mislata s’ha convertit des de fa uns anys en el principal motor de creació d’ocupació de la ciutat, i és que, al cap de l’any, si sumem també totes les persones que participen en el Pla Social d’Ocupació Municipal, o que reben algun tipus de beca, formació o taller de millora d’ocupació per part de l’Agència de Desenvolupament Local, més de mig miler de persones es veuen beneficiades de programes dirigits a permetre una millora d’oportunitats laborals.