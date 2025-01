Mislata digitalitza la xarxa d’aigua per a augmentar l’eficiència i millorar el servei

L’Ajuntament de Mislata, en col·laboració amb Aigües de València, està portant a terme un avanç tecnològic al municipi amb la digitalització i telelectura de la xarxa de subministrament d’aigua.

Aquest projecte té un doble objectiu: millorar la qualitat del servei prestat a la ciutadania i assegurar una gestió més eficient i sostenible de l’aigua mitjançant la prevenció i eliminació de fuites.

Contadors intel·ligents de nova generació

La iniciativa, que es va posar en marxa fa unes setmanes, consisteix en la instal·lació de contadors intel·ligents en totes les vivendes i indústries de Mislata. Aquests dispositius, a través de radiofreqüència, transmetran informació precisa sobre els consums a una central i a una plataforma digital accessible tant per l’ajuntament com per la ciutadania.

Aquest sistema ofereix nombrosos avantatges:

Alertes de consum elevat per a detectar possibles fuites interiors i evitar sobrecostos.

per a detectar possibles fuites interiors i evitar sobrecostos. Eliminació de les lectures estimades gràcies a les lectures telemàtiques en temps real .

. Millora en la qualitat del servei i en la gestió del manteniment i la prevenció de fuites, garantint una gestió més sostenible de l’aigua.

Zones d’actuació i estat del projecte

De moment, ja s’ha treballat en les zones dels carrers El Cid i Escultor Miquel Navarro, i actualment s’està intervenint a l’àrea delimitada per les avingudes Gregorio Gea, Blasco Ibáñez i el carrer Vall d’Albaida. Fins ara, s’han instal·lat més de 1.000 contadors intel·ligents al municipi.

Aquest projecte representa un pas important per a la digitalització dels serveis públics a Mislata, amb la finalitat d’aconseguir un subministrament més eficient i beneficiós per a la ciutadania i el medi ambient.