Mislata dóna la benvinguda a les seues Festes Populars amb alegria i convivència

Mislata arranca les celebracions al recinte firal amb gran entusiasme

Transport adaptat per a unes festes inclusives i segures

Mislata ha inaugurat les seues festes populars amb una animada batucada que ha ressonat en tot el recinte firal. El fervor i l’alegria dels organitzadors, alguns dels quals porten més de 40 anys coordinant aquestes festivitats, demostra que mantenen la mateixa passió i energia dels seus inicis.

Els responsables municipals i organitzadors han fet una crida a la participació de tots els veïns de Mislata i, també, a tots els visitants que desitgen unir-se a aquesta gran celebració. És una ocasió ideal per apropar-se i viure unes festes obertes i sanes, on tots, tant joves com adults, poden gaudir de les diferents activitats programades.

Aquesta celebració popular succeeix directament després de les festes patronals de la localitat, oferint, en total, dues setmanes de festes carregades d’activitats diverses, des de música i dansa fins a tallers i competicions. L’objectiu principal d’aquestes festivitats és fomentar la convivència, el respecte i l’alegria entre els habitants i visitants.

Pensant en la inclusivitat i en garantir que tothom puga gaudir de les festes amb plena seguretat, l’ajuntament ha establert un servei d’autobús urbà especialment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. D’aquesta manera, es facilita l’accés al recinte firal i es promou un ambient festiu accessible per a tothom.

La festa, que combina tradició i innovació, és una mostra clara de l’esperit de Mislata, que malgrat els canvis i els desafiaments, segueix celebrant amb el mateix fervor i passió de sempre. Aquest any es preveu una gran afluència de públic, atrets per la riquesa cultural i l’ambient festiu que sempre ha caracteritzat aquestes celebracions.