Mislata en Festes: Del Patronatge al Popular

Inici de les festes populars després de les patronals

Visita de la delegada del govern ressalta la seguretat durant les celebracions

Després de la vibrant celebració de les festes patronals en honor a la Verge dels Àngels i el Santíssim Crist de la Fe, Mislata es prepara ara per a les festes populars. El recinte firal situat en el carrer hospital serà l’escenari principal que albergarà tota la programació d’actes festius.

La Clavaria de Nostra Senyora dels Àngels i la del Santíssim Crist de la Fe han omplit els carrers de Mislata amb música, color, pólvora i una atmosfera de festa i alegria. L’agenda festiva inclou desfilades amb animació, mascletaes, orquestres, concerts i discomòbils, tot pensat per oferir a la població unes festes inoblidables que donen inici hui.

Però les festes no sols han captivat als locals. La delegada del govern, Pilar Bernabé, no ha volgut perdre’s aquesta ocasió tan especial i ha visitat Mislata durant els seus dies més festius. Acompañada de l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, Bernabé ha deixat la seua signatura en el llibre d’honor de l’ajuntament. Durant la seua visita a la Clavaria de Nostra Senyora dels Àngels, ha volgut ressaltar el paper crucial que juguen els cossos i forces de seguretat de l’estat en assegurar que totes les celebracions es desenvolupen sense incidents i amb total seguretat per a tots els assistents.

Amb una agenda plena d’activitats que abasten des del 29 d’agost fins al 2 de setembre, Mislata es prepara per viure dies plens de diversió, entreteniment i festa. Les festes populars es presenten com una excel·lent oportunitat per als veïns i visitants de participar en tradicions arrelades, gaudir de la cultura local i establir llaços comunitaris en un ambient festiu i segur. La combinació d’events tradicionals i moderns assegura que hi haurà alguna cosa per a tothom, des de les activitats més familiars fins a les propostes més dinàmiques per a la joventut. Mislata es transforma en un epicentre de la festa, on la tradició i la modernitat es donen la mà per oferir a tots una experiència inoblidable.