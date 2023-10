Mislata entrega els Premis Juvenils de Literatura Breu

El consolidat concurs literari ha publicat el llibre ‘El pes de les ombres’ que recull els relats guanyadors de la seua vint-i-novena edició

La XXIX edició dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata ja té guanyadors i guanyadores, sis joves promeses de l’escriptura

Un jurat compost per professionals del món de la literatura ha triat els relats més destacats d’este certamen. L’objectiu principal del qual és el de fomentar l’escriptura entre els més joves.

De fet, el certamen està dirigit a joves autors o autores residents a la Comunitat Valenciana. Amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

L’acte de lliurament dels premis, que es va celebrar en El Terrat del Centre Sociocultural La Fàbrica, van assistir, Nerea Gimeno, regidora de Joventut, i la tinenta d’alcalde i regidora de Cultura, Pepi Luján. En el mateix acte es va presentar el llibre que recull els relats guanyadors, El pes de les ombres, i es va realitzar una lectura dramatitzada de les obres pels seus autors i autores. Tot l’esdeveniment va estar amenitzat per la música en directe del grup Novembre Elèctric.

Estos Premis Juvenils de Literatura Breu, en la seua 29 edició, ja són un dels concursos literaris amb més trajectòria de tota Espanya. La regidora de Joventut, en la seua intervenció, va recordar que “el concurs, que està prop de celebrar les seues tres dècades. Té com a objectiu fomentar l’escriptura entre els més joves i brindar-los l’oportunitat de mostrar el seu talent literari”.

El certamen entrega un total de sis premis, dividits en diverses categories

El certamen entrega un total de sis premis, dividits en diverses categories. En la categoria de narrativa en castellà, el jurat ha seleccionat l’obra La carta de Pablo Gutiérrez Llamas. El premi de la narrativa en valencià ha recaigut en Juan José Berdejo, per la seua obra El pes de les ombres. Quant a la categoria de poesia, ha sigut premiada l’obra Grapats de temps, de Laura Herrera Gregori.

Els Premis Juvenils de Literatura Breu també premien la participació dels escriptors més joves de Mislata. Per la qual cosa estableixen un premi específic per als joves del municipi. El guardó del qual ha sigut per a Eric Palma Esteve per l’obra Els valents. A més, el certamen inclou també el premi Autoria Jove per a participants d’entre 12 i 15 anys, que en esta edició ha guanyat l’obra Amor en redes de Sandra Arribas Ferrando. Quant a l’última de les categories, la de Jurat Jove, el premi ha recaigut en Llum Ripoll Corella per l’obra Eres com un quadre de Sorolla.

Cadascuna de les persones guanyadores va rebre el seu corresponent premi econòmic. Però a part de la dotació econòmica, l’important és que, les i els guanyadors dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata veuen les seues obres publiques en un llibre editat per l’Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera que recull tots els relats guanyadors.