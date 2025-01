Mislata implementa semàfors intel·ligents amb projecció horitzontal sobre voreres

Mislata, reconeguda pel seu compromís amb la seguretat viària i la sostenibilitat urbana, ha fet un pas més en aquesta direcció amb la instal·lació d’un nou sistema tecnològic anomenat Red Safe Life.

Aquest sistema projecta, de manera horitzontal sobre les voreres, l’estat de la senyalització vertical dels semàfors per als vianants.

Així, les persones poden saber si la senyal està en roig o verd sense necessitat d’alçar la vista, cosa especialment útil per a aquelles que utilitzen dispositius mòbils o tenen dificultats per percebre la senyalització convencional.

Fase pilot amb 10 semàfors en zones de gran densitat de trànsit

La iniciativa forma part del pla “Territoris Innovadors” de la Generalitat Valenciana i, en la seua fase pilot, ha permés la instal·lació de deu semàfors intel·ligents en encreuaments estratègics dels carrers Fielato, Sant Antoni i l’avinguda Blasco Ibáñez, punts caracteritzats per un trànsit intens.

Un projecte alineat amb la sostenibilitat i l’accessibilitat

Aquesta mesura s’emmarca en el pla d’eficiència i sostenibilitat urbana Mislata Smart City, que busca pacificar el trànsit, incrementar la seguretat i fomentar un urbanisme més inclusiu i sostenible. A més, el projecte està alineat amb diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, que promouen ciutats més segures, resilients i accessibles.

Des de 2022, el govern municipal de Mislata ha dut a terme altres actuacions complementàries per a millorar la mobilitat i la seguretat viària, entre les quals destaquen:

Passos de vianants retroil·luminats , instal·lats en diferents punts per a millorar la visibilitat nocturna.

, instal·lats en diferents punts per a millorar la visibilitat nocturna. L’eliminació d’encreuaments semafòrics i la seua substitució per rotondes o interseccions regulades, com ara al carrer Sant Antoni, en l’accés des de la V-30, per a millorar el flux del trànsit rodat i la seguretat dels vianants.

Més seguretat viària per a tots els ciutadans

Aquest innovador sistema de semàfors intel·ligents representa un gran avanç en la seguretat viària de Mislata, especialment en un context de creixent urbanització i ús intensiu de dispositius electrònics. Amb iniciatives com aquesta, Mislata es consolida com un referent en mobilitat urbana sostenible i seguretat per als seus ciutadans.