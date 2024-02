Els artistes Frejo i Nin, nascuts a Mislata i amb una prolífica trajectòria en el món de l’art i del còmic de la postguerra,

Ocupen la mostra antològica que acull el Centre Cultural Carmen Alborch, i que es podrà visitar fins al pròxim 26 d’abril

L’alcalde va agrair als familiars dels artistes la cessió de materials per a fer possible aquesta exposició que “ens serveix per a revisar la memòria col·lectiva de Mislata a través de dues dels nostres dibuixants insignes, que durant dècades van ser artífexs de la historieta valenciana”

L’exposició ‘Frejo i Nin. Mislata i la memòria de la historieta valenciana’ està comissariada per David Marote i Sara Juchnowicz, i posa en relleu la creació pictòrica i de dibuix per a còmics dels artistes Emilio i Celedonio Frejo Abegón, dos germans nascuts a Mislata que es van convertir en referents del dibuix d’historietes valencianes durant dècades, arribant a ser coneguts com l’escola valenciana d’historieta.

A través de fotografies, esbossos, portades de còmics i llenços, l’exposició posa en relleu la seua infància a Mislata, els inicis de la seua producció i l’extensa trajectòria com a dibuixants per a editorials de l’època. Aquests germans dibuixants van fer front a la profunda crisi econòmica de postguerra suportant condicions de precarietat i d’escàs reconeixement social.

Però el seu llegat és un treball molt meticulós que des d’ahir queda exposat en el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata.

Entre altres publicacions, els espectadors poden contemplar exemplars de Pumby, una revista creada en 1955 i pensada per al públic de menor edat. Frejo i Nin dibuixen en ella sèries protagonitzades per animals amb guions a cavall entre el fantàstic i l’humorístic. En les dècades següents, la producció de Frejo i Nin s’endinsa en publicacions internacionals a través de Bardon Art i fan diferents treballs per a TVE.

A l’acte d’inauguració van assistir regidors de la corporació, diversos membres de l’equip de govern, la regidora de Cultura, Pepi Luján, i l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa; qui va destacar la importància de la mostra: “des del govern municipal sabem que és essencial transmetre valors, coneixement, riquesa cultural, i que aquesta puga passar de generació en generació. Tot, perquè no es perda el sentiment de pertinença i d’arrelament a Mislata”.