Mislata inicia amb èxit les seues festes patronals i populars

El primer cap de setmana atrau a milers amb events organitzats per les Clavariesses i l’Ajuntament

Festes que s’estendran fins al 2 de setembre amb grans concerts i actes tradicionals

El passat cap de setmana, Mislata va donar el tret d’inici a les seues esperades festes patronals i populars. Esdeveniments organitzats tant per les Clavariesses com per l’Ajuntament han aconseguit reunir a milers de veïns i veïnes que han gaudit de l’ambient festiu.

Divendres a la nit, la Clavaría del Santíssim Crist de la Fe va celebrar la ‘Nit remembrer’ amb José Coll en l’avinguda Gregorio Gea. El dissabte, la Clavariessa i l’Ajuntament van unir forces per oferir a la plaça de la Constitució la tradicional paella gegant, distribuint quasi 4.000 racions entre els assistents.

L’esdeveniment destacat del diumenge va ser la gran entrada mora, una cita que ja és tradicional i s’ha convertit en un dels moments més espectaculars de les festes de Mislata. Organitzada per la Clavariessa de la Nostra Senyora dels Àngels, aquesta entrada va comptar amb 14 ‘filaes’ pertanyents a diversos col·lectius locals. Una d’aquestes filaes va ser liderada per l’Alcalde Carlos Fernández Bielsa.

Bielsa va aprofitar aquesta ocasió per animar els mislaters i mislateres a “eixir al carrer, unir-nos com a societat i viure les festes amb intensitat i il·lusió”. Va destacar la importància que “la convivència i el respecte predominen en aquestes festes”.

Les festes patronals continuaran fins al 28 d’agost amb esdeveniments destacats com mascletàs, processons, passejades, l’Entrada de la Murta i la Nit d’Albaes. Les festes populars començaran el 29 d’agost i presentaran concerts gratuïts de grups reconeguts com M-Clan, el 31 d’agost, i d’Abraham Mateo, el 1 de setembre, en el recinte firal. Aquest espai es convertirà en el lloc ideal per gaudir de la millor música i gastronomia cada nit fins al 2 de setembre.