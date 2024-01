Mislata ja està preparada per a donar la benvinguda als Reis Mags

Els Reis Mags d’Orient han emprés el seu viatge per a arribar a Mislata i compartir la il·lusió amb els seus veïns i veïnes, especialment els més xicotets.

Hui 5 de gener, recorreran els carrers de la ciutat acompanyats per la seua comitiva i també de centenars de participants que faran d’aquesta vesprada la més màgica de tot l’any.

Com a novetat, hi haurà una zona inclusiva, lliure de soroll i alteracions. Per a promoure la inclusió de tots els xiquets i xiquetes amb TEA i de les persones amb discapacitats auditive



La visita de Melchor, Gaspar i Baltasar començarà a les 17.00 h. Que arribaran al barri de l’Avinguda de la Pau de Mislata per a donar inici a aquesta màgica vesprada. Posteriorment, l’esperada cavalcada començarà a les 18.00 h. Amb un nou recorregut, des de l’Avinguda Blasco Ibáñez, específicament a la cantonada amb el carrer Ramón y Cajal, i recorrerà les principals vies fins a arribar a l’Avinguda del Sud. Al costat de la plaça Músic Ramón Ibars.



Enguany, la cavalcada presenta una novetat significativa. Amb la finalitat de promoure la inclusió i garantir que tots els xiquets i xiquetes amb TEA. Així com també totes les persones amb alguna discapacitat auditiva, gaudisquen d’aquest esdeveniment especial. S’ha habilitat una zona inclusiva en l’Avinguda Blasco Ibáñez, entre els carrers Ramón y Cajal i Reverend Miguel Quiles. Aquest espai lliure de soroll i alteracions ressalta com una iniciativa municipal que busca assegurar que la màgia dels Reis Mags siga accessible per a totes i tots.



La Cavalcada dels Reis Mags a Mislata comptarà amb la participació de més de 25 associacions locals. Aquestes entitats se sumaran a la comitiva, recorrent les principals vies i contribuint a dinamitzar aquest esdeveniment tan especial per a tota la població. La col·laboració d’aquestes associacions destaca l’esperit col·laboratiu de la ciutat, fent de la cavalcada un acte màgic i participatiu.