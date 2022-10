El concurs literari compleix vint-i-huit anys i es consolida com un dels certàmens amb més trajectòria de tota Espanya

La XXVIII edició dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata ja té guanyadores, set joves escriptores. Un jurat compost per professionals del món de la literatura ha triat els relats més destacats d’aquest certamen, l’objectiu principal del qual és el de fomentar l’escriptura entre els més joves. De fet, el certamen està dirigit a joves autors o autores residents a la Comunitat Valenciana amb edats compreses entre els 12 i els 20 anys.

L’acte de lliurament dels premis, al qual van assistir l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, Martín Pérez Leal, regidor de Joventut, així com la vicealcaldessa, Mª Luisa Martínez Mora, i la regidora de Cultura, Pepi Luján, es va celebrar en El Terrat del Centre Sociocultural La Fàbrica; i, a més de presentar a les guanyadores i el llibre que recull els seus relats, Més enllà dels nostres lluites, es va realitzar una lectura dramatitzada de les obres per les mateixes autores. Tot l’esdeveniment va estar amenitzat per la música en directe del cantautor Álex Blat, que va actuar en format acústic.

Aquests Premis Juvenils de Literatura Breu, amb els seus 28 anys, ja són un dels concursos literaris amb més trajectòria de tota Espanya. Bielsa, en la seua intervenció, va recordar que Mislata va ser pionera a incentivar la creació literària per a joves i que hui “som líders en projectes destinats a obrir la cultura més enllà dels escenaris habituals. Portem molts anys promovent i impulsant la literatura perquè aquesta arribe a més gent, i perquè el relleu generacional de la cultura siga una realitat, i que els autors i autores multipliquen les seues oportunitats de donar-se a conéixer.”.

El certamen entrega un total de set premis, dividits en diverses categories. En la categoria de narrativa en castellà, el jurat ha seleccionat l’obra Hivern del 59 de Aída Sánchez-Gadeo Bartolomé. El premi de la narrativa en valencià ha recaigut en Cristina Simó Monleón, per la seua obra Transgressora, caparruda, agosarada. Quant a les categories de poesia, en castellà ha sigut premiada l’obra Antologia de les meues lluites, d’Ana Díaz Vidal, i en valencià, Laura Oliver Urbano ha aconseguit el premi per la seua obra Aquesta carta és per a la teua.

Els Premis Juvenils de Literatura Breu també premien la participació dels escriptors més joves de Mislata, per la qual cosa estableixen un premi específic per als joves del municipi, la guanyadora del qual ha sigut María Tebanne per l’obra L’iris dels seus ulls. A més, el certamen inclou també el premi Autor Jove per a participants d’entre 12 i 15 anys, que en aquesta edició ha guanyat l’obra Més allà del planeta de Victoria Cerdà Cerdán. Quant a l’última de les categories, la de Jurado Jove, el premi ha recaigut en Paula Pastor García per l’obra Aneguetes.

Cadascuna de les guanyadores va rebre el seu corresponent premi econòmic. Però a part de la dotació econòmica, l’important és que, com manifestava Martín Pérez, “les guanyadores dels Premis Juvenils de Literatura Breu de Mislata tenen l’honor de veure les seues obres publicades en un llibre, i això també serveix d’impuls perquè no abandonen l’escriptura”. I per això en l’acte també es va presentar Més enllà dels nostres lluites, el llibre editat per l’Ajuntament de Mislata i Edicions Bromera que recull tots els relats guanyadors.