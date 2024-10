Mislata premia a l’alumnat del CEIP Gregori Mayans pel seu eslògan per a la Biblioteca Central

Els alumnes i alumnes de 4t guanyen el concurs convocat per l’Ajuntament de Mislata i que busca fomentar la lectura i la participació acostant la biblioteca als xiquets i xiquetes

“La biblioteca és un castell enorme en el qual tothom té un lloc” és el lema que utilitzarà la Biblioteca Central de Mislata durant l’any vinent.

Els seus autors són els alumnes i alumnes de 4t de Primària del CEIP Gregori Mayans, i són els guanyadors del concurs que convoca anualment l’Ajuntament de la localitat coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Biblioteques.

Aquest matí, la regidora de Cultura, Pepi Luján, acompanyada per l’equip de dinamització cultural municipal, han visitat per sorpresa a la classe guanyadora del col·legi mislatero per a portar-los la bona notícia i entregar-los el premi. Per a Luján, aquesta activitat “pretén acostar a la població més jove a les biblioteques i fomentar la lectura des d’una edat primerenca”.

El dibuix, amb el lema triat, passarà a formar part de la col·lecció de la biblioteca municipal i que decorarà les parets de l’edifici. Luján apuntava que “tindre emmarcat el treball d’aquest alumnat, que reflecteix perfectament l’esperit lector, convidarà a les persones usuàries a entrar a un món de coneixement i creativitat”.

El concurs, convocat anualment per la regidoria de Cultura, va dirigit als més de 400 alumnes i alumnes de 4t de Primària de tots els col·legis de Mislata. La idea és que els escolars expressen en una frase què és per a ells la Biblioteca, quins serveis ofereix o què poden fer o descobrir allí. El premi, com no podia ser d’una altra manera, consisteix en una col·lecció de llibres de lectura per a tota la classe.