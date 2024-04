Mislata presenta un ambiciós Pla Municipal de Joventut

El Pla, que és el resultat d’un procés participatiu i col·laboratiu entre la joventut mislatera, pretén continuar reforçant les polítiques juvenils que es desenvolupen des de fa anys a la ciutat

Divendres passat, 26 d’abril, el Terrat del Centre Sociocultural La Fàbrica, va acollir la presentació del Pla Municipal de Joventut de Mislata.

El document aborda àrees importants com el benestar, la salut —especialment la mental—, la inserció laboral, formació i emprenedoria del col·lectiu jove. A més, s’enfoca a promoure una educació de qualitat com a eina per al canvi. Prioritzant àrees fonamentals com la cultura, l’esport i la participació com a mitjans de desenvolupament personal.

L’esdeveniment va comptar amb la presència de l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Que va obrir l’acte i va voler destacar que “aquest Pla Municipal de Joventut és el major assoliment fins a la data. Per a poder analitzar i observar les necessitats de la joventut mislatera”. A més, Bielsa també va afegir que “aquest Pla serà, sens dubte, l’eix vertebrador d’una nova època de polítiques de Joventut. Les farem realitat amb la major il·lusió i l’ambició transformadora de les generacions de joves que hui estan formant-se a la nostra ciutat”.

El document va ser desgranat, en més profunditat, per la regidora de Joventut, Nerea Gimeno, i la presidenta del Consell de la Joventut de Mislata, Nerea Vicente. Que a través d’un col·loqui van comentar aquest pla estratègic que abasta el treball per als pròxims anys. En estreta col·laboració amb els diferents departaments municipals i entitats juvenils de la ciutat. Per a assegurar que les polítiques i accions reflectisquen les demandes i desitjos de la joventut.

El Pla Municipal de Joventut és, en definitiva, el resultat d’un procés participatiu i col·laboratiu. En el qual la veu de la joventut ha sigut escoltada i valorada. L’any 2022, al voltant de 12.500 joves van participar en més de 60 accions proposades per la Regidoria de Joventut. El document reflecteix els interessos de la població jove, buscant millorar la seua qualitat de vida. Promoure la igualtat d’oportunitats i fomentar l’emancipació i participació juvenil.

La presentació va estar enriquida amb la lectura dels poemes d’Eric Palma i Raquel Martínez, guanyadors dels Premis de Literatura Breu, i la música de la cantautora valenciana Esther. Mentre que, la resta de l’acte, va ser amenitzat per Ripoll DJ.